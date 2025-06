Todo vendido en el Nou Estadi

El Gimnàstic ya ha vendido todas las entradas para el partido del próximo sábado ante la Real Sociedad B. Se vendieron en un santiamén y el Nou Estadi Costa Daurada registrará un lleno absoluto con 14.000 espectadores. El templo grana acogerá el último partido de la temporada que puede suponer una fecha histórica en la historia del club junto a la del sábado 22 de junio si el Nàstic consigue el soñado ascenso.

A nivel deportivo la plantilla sigue entrenando con normalidad y no se prevén grandes cambios para el sábado. El que casi seguro que estará en el once es Unai Dufur, que ha adquirido protagonismo desde la llegada de Luis César. El defensa suma cuatro titularidades consecutivas ante la Gimnástica Segoviana, el Arenteiro y los dos partidos del play off ante el Real Murcia. Y junto al juvenil Enric Pujol se han consolidado como la inesperada pareja de centrales del Nàstic. El navarro empezó el curso como el fijo de la defensa, pero sus actuaciones irregulares le enviaron al banquillo en la segunda vuelta hasta que ahora ha vuelto para sacar su mejor versión.

Por otra parte, el centrocampista navarro Roberto Torres, con una temporada más de contrato, la cumplirá probablemente en el caso de que el Nàstic logre el ascenso. En caso contrario, el exjugador del Osasuna pondría fin a su trayectoria deportiva, salvo cambio de planes de última hora.