Solo vale la victoria en Ipurúa

El Sabadell no logró un buen resultado en el partido que jugó en la Nova Creu Alta ante el Éibar. El empate final le obliga ahora a ganar en Ipurúa debido a que el equipo armero tuvo una mejor clasificación en a Liga Regular.

Así que el equipo arlequinado no tiene más opciones que la victoria, lo que le obliga a salir a por todas, sin especular y ofreciendo su mejor versión. El CE Sabadell ha ganado seis partidos como visitante esta temporada, empatado cinco y perdido cinco.

David Movilla reconocía que el resultado no era el que esperaban: "Cuando recibes un gol en el 89 se te queda mal cuerpo. No estamos satisfechos con el resultado. Tendremos que ir a Ipurúa a ganar. No tengo ni idea de que posibilidades tenemos, lo que se es que apuraremos las opciones que tengamos, tengo muy claro lo que hay que hacer".

El técnico agradeció una vez más el apoyo de la afición: "Me ha gustado mucho la energía que ha creado la afición. Ellos nos han hecho competir y jugar el partido. Estoy muy agradecido. La mentalidad no cambia por el gol en el 89".