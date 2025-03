"Solo nos vale ganar cada partido para no perder el objetivo"

Sergi Segura renovó su contrato con el Sabadell el pasado lunes, una temporada más hasta 2026. Llegado en el mercado de invierno desde el Mérida, el lateral zurdo se ha convertido en uno de los fijos para David Movilla.

De hecho, ha jugado los noventa minutos de todos los partidos desde que debutara el pasado 29 de enero en el partido de cuartos de final de la Copa Catalunya ante el Espanyol en la Nova Creu Alta, contabilizando ya ocho partidos. Segura contabiliza un gol. También marcó un gol en el equipo emeritense, en el que jugó quince partidos esta temporada.

Formado en la cantera del Leganés, militó después en el Navalcarnero y Pozuelo antes de llegar al Guadalajara, donde completó tres temporadas jugando 98 partidos y marcando siete goles.

Sobre su reciente renovación, el jugador nacido en Villarreal asegura que ese era su objetivo al llegar al Sabadell: “Estoy muy contento. Desde el primer momento que surgió la oportunidad, tenía claro que quería venir a un proyecto y no a unos meses con objetivos a corto plazo. Mi intención es formar parte del equipo a largo plazo”.

El defensa, por otra parte, es consciente de que el Sabadell ha perdido muchos puntos y que ya no está en condiciones de hacer más concesiones: “El equipo tiene que compensar ahora muchos puntos que ha perdido y somos conscientes de que hemos perdonado mucho. Sabemos que son puntos que no volverán y la plantilla lo sabe. A partir de ahora todo lo que no sea ganar cada partido nos aleja del objetivo”.

Peque Polo, asistente

Peque Polo, que el pasado domingo ante el Alzira repartió tres asistencias, suma cuatro y es el máximo asistente del equipo, seguido por Sergio Cortés, que suma tres, además de ocho goles, máximo goleador del equipo, siendo el jugador que más influencia ha tenido en los goles del equipo arlequinado. El centrocampista supera a los delanteros del Sabadell, que no superan los tres goles, caso de Rubén Martínez, Javi Delgado y Ton Ripoll.