Vacas firma el primer triunfo

Los de Aday Benítez se estrenaron con triunfo en Primera RFEF, ganando a domicilio a un Juventud Torremolinos que se quedó con nueve jugadores a falta de media hora de juego.

Fue un encuentro con polémica y no exento de oportunidades. Vacas puso la primera con un disparo desviado, y Flere intervino para blocar la réplica del local Edu.

El más incisivo fue el extremo Andrews, que ha dejado grandes sensaciones en la pretemporada, y que le dio la tarde a su marcador.

Los locales apretaron en el tramo final de la primera mitad, pero el Europa resistió a base de fe, con un Izan que sacó un tanto cantado sobre la línea.

Todavía antes del descanso, el VAR corrigió a Saiz Villares e hizo expulsar al local Iban.

Y en la reanudación, el Europa aprovechó la superioridad: Ibuki la puso en profundidad para Andrews, y este la dejó atrás para la entrada de Vacas que no falló a puerta vacía.

Todavía hubo tiempo para dos expulsiones más: Gori en los locales, y Sgró en los visitantes. Por suerte para el Europa, el marcador ya no se movió.