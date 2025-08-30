Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Vacas firma el primer triunfo

Los de Aday Benitez vencieron con un solitario tanto del centrocampista

Hubo tres expulsiones, dos en el cuadro local, y una en los escapulados

La celebración del único tanto

La celebración del único tanto / CE Europa

Isaac Fandos

Los de Aday Benítez se estrenaron con triunfo en Primera RFEF, ganando a domicilio a un Juventud Torremolinos que se quedó con nueve jugadores a falta de media hora de juego.

Fue un encuentro con polémica y no exento de oportunidades. Vacas puso la primera con un disparo desviado, y Flere intervino para blocar la réplica del local Edu. 

El más incisivo fue el extremo Andrews, que ha dejado grandes sensaciones en la pretemporada, y que le dio la tarde a su marcador.

Los locales apretaron en el tramo final de la primera mitad, pero el Europa resistió a base de fe, con un Izan que sacó un tanto cantado sobre la línea.

Todavía antes del descanso, el VAR corrigió a Saiz Villares e hizo expulsar al local Iban. 

Y en la reanudación, el Europa aprovechó la superioridad: Ibuki la puso en profundidad para Andrews, y este la dejó atrás para la entrada de Vacas que no falló a puerta vacía. 

Todavía hubo tiempo para dos expulsiones más: Gori en los locales, y Sgró en los visitantes. Por suerte para el Europa, el marcador ya no se movió.

