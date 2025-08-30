Vacas firma el primer triunfo
Los de Aday Benitez vencieron con un solitario tanto del centrocampista
Hubo tres expulsiones, dos en el cuadro local, y una en los escapulados
Isaac Fandos
Los de Aday Benítez se estrenaron con triunfo en Primera RFEF, ganando a domicilio a un Juventud Torremolinos que se quedó con nueve jugadores a falta de media hora de juego.
Fue un encuentro con polémica y no exento de oportunidades. Vacas puso la primera con un disparo desviado, y Flere intervino para blocar la réplica del local Edu.
El más incisivo fue el extremo Andrews, que ha dejado grandes sensaciones en la pretemporada, y que le dio la tarde a su marcador.
Los locales apretaron en el tramo final de la primera mitad, pero el Europa resistió a base de fe, con un Izan que sacó un tanto cantado sobre la línea.
Todavía antes del descanso, el VAR corrigió a Saiz Villares e hizo expulsar al local Iban.
Y en la reanudación, el Europa aprovechó la superioridad: Ibuki la puso en profundidad para Andrews, y este la dejó atrás para la entrada de Vacas que no falló a puerta vacía.
Todavía hubo tiempo para dos expulsiones más: Gori en los locales, y Sgró en los visitantes. Por suerte para el Europa, el marcador ya no se movió.
