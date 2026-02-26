Urri vuelve a la convocatoria

El entrenador del CE Sabadell, Ferran Costa, ha confirmado este jueves el regreso del mediocentro 'Urri' a la convocatoria para el encuentro del próximo domingo frente al FC Cartagena, en una jornada clave donde los arlequinados buscan dar un golpe de autoridad fuera de casa. El técnico vicense ha explicado que el jugador ya está listo para sumar, mientras que ha pedido cautela con David Astals, quien a pesar de haber iniciado ya el trabajo de campo y mostrar una evolución positiva, no entrará todavía en la lista definitiva para evitar cualquier tipo de riesgo o precipitación en su recuperación.

Durante la rueda de prensa previa al choque, Costa ha mostrado un discurso ambicioso y resiliente, asegurando que el equipo es "gente que no se detiene" y que afrontan el compromiso sin ningún tipo de temor, definiendo la actualidad del club como una situación que "desafía y exige" sacar la mejor versión de cada futbolista. El preparador catalán ha subrayado la importancia de valorar cada punto conseguido hasta la fecha debido a la dificultad de la categoría, aunque ha matizado que su enfoque actual se centra exclusivamente en los puntos que quedan por ganar, afirmando que el grupo "se dejará la vida" para mantener la ambición de escalar posiciones en la tabla y afrontar el tramo decisivo de la temporada con la máxima mentalidad competitiva.