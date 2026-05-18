La Unión se corona campeón

Nueva gesta de la Unión Esportiva San Juan Atlético de Montcada, que ya es equipo de Tercera Federación tras coronarse campeón de la Lliga Elit y que no deja de crecer. Segundo ascenso seguido y debutante en Tercera RFEF cuando hace dos temporadas estaba en Primera Catalana.

El conjunto de Can Sant Joan ha firmado una campaña histórica llena de regularidad, goles y carácter competitivo. El bloque dirigido por Dani Sánchez ha sumado 55 puntos para amarrar la primera posición del campeonato. El balance final de la temporada refleja un rendimiento extraordinario con 17 victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Los de Montcada se han destapado como el ataque más demoledor del grupo con 55 goles a favor. En la parcela defensiva el equipo supo sufrir, encajando un total de 47 tantos en contra. La clave del éxito reside en la continuidad de Dani Sánchez en el banquillo desde el año 2022.

Bajo su mando, el club ha vivido una progresión meteórica. El ascenso premia el trabajo serio de una entidad humilde que ha sabido competir contra presupuestos más elevados. La columna vertebral del equipo ha respondido con una nota sobresaliente durante las 30 jornadas de liga. El delantero Óscar Muñoz se ha alzado como el gran referente ofensivo del equipo al firmar 12 goles decisivos. “Vuelvo a la Tercera RFEF, donde empecé, después de 20 años, estoy supercontento”, declaró el goleador.

El histórico ascenso de La Unión a Tercera RFEF desató la euforia en Can Sant Joan. El entrenador, Daniel Sánchez aseguró que el liderato y este premio son el fruto de un esfuerzo anual impecable. Asimismo, el presidente Óscar Pérez elogió a una afición “de diez” tras batir todos los récords”.