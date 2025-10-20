El único invicto de Primera RFEF está en la Nova Creu Alta

El Centre d’Esports Sabadell vive un momento dulce. Tras la derrota del Tenerife, el conjunto arlequinado se ha quedado como el único equipo invicto de toda la Primera Federación, una gesta que habla de la solidez, la constancia y el crecimiento del grupo que dirige Ferran Costa.

Los números impresionan: tres victorias, cinco empates y ninguna derrota en ocho jornadas. Pero más allá de las estadísticas, el Sabadell transmite sensaciones de equipo hecho, de bloque competitivo capaz de adaptarse a cualquier escenario. El triunfo por 0-3 en Alcorcón, en un campo donde nunca antes había puntuado, ha sido la confirmación definitiva de que este proyecto va muy en serio.

“Hemos tenido un nivel muy alto”, reconocía un satisfecho Ferran Costa tras la victoria. Su equipo mostró un fútbol brillante y eficaz, con Coscia estrenándose como goleador y un López-Pinto desatado en la creación ofensiva, marcando el ritmo de un recital arlequinado en Santo Domingo.

El Sabadell no solo gana y compite, sino que también impone respeto. En la Nova Creu Alta o lejos de ella, mantiene la misma identidad: intensidad, orden y ambición. En una categoría tan exigente como la Primera Federación, donde los márgenes son mínimos, el conjunto catalán se ha ganado un lugar destacado por méritos propios.