La UFEC celebra la solución de instalar césped natural en los campos del CE Europa y la UE Sant Andreu, pero alerta del grave déficit de equipamientos deportivos

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha valorado positivamente la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de instalar césped natural en los estadios del CE Europa y la UE Sant Andreu, una actuación que permitirá a ambos clubes competir sin tener que desplazarse fuera de sus barrios. Además, ha celebrado que se hayan encontrado nuevos espacios para asegurar los entrenamientos de los equipos base, femeninos e inclusivos de ambos clubes.

La UFEC ha reconocido el esfuerzo institucional para desbloquear la situación, pero advierte que el caso pone de manifiesto un problema de fondo que afecta al conjunto de la ciudad.

La entidad ha alertado del grave déficit de equipamientos deportivos en Barcelona a raíz de este conflicto por los campos. Por este motivo, ha instado a las administraciones a impulsar conjuntamente un plan estratégico para garantizar el futuro del deporte en la ciudad.

Un retroceso sostenido en el tejido deportivo

Cabe destacar que Barcelona ha perdido 17 campos de fútbol en las últimas décadas, tal como expone Rafel Niubò en el libro “Barcelona i esport”. Paralelamente, 970 clubes han dejado de existir desde el año 1982, una situación que Niubò atribuye principalmente a la falta de equipamientos. Según sus datos, entre 1982 y 2018 había 1.202 clubes, pero solo 232 han conseguido sobrevivir, lo que representa una pérdida del 80,7%. Aun así, en 2018 todavía existían 893 clubes, lo que implica una reducción del 20% en términos absolutos desde 1982.

“Es una situación crítica por la desaparición de clubes”, ha destacado el presidente de la UFEC, Gerard Esteva, que atribuye este declive a la falta de inversión, de instalaciones y de recursos, un hecho notorio en Barcelona, pero que se produce en toda Cataluña. “Es necesario actuar urgentemente con voluntad de colaboración con las administraciones”, ha afirmado.

En este contexto, la UFEC también reclama que las instalaciones deportivas de la ciudad reserven espacios y franjas horarias para el deporte federado, que actualmente está siendo progresivamente expulsado de Barcelona por la falta de disponibilidad y el aumento de la presión sobre los equipamientos.

Presión sobre el deporte base

Este déficit de infraestructuras tiene un impacto directo sobre el deporte base y el acceso a la práctica deportiva. La saturación de los equipamientos disponibles limita horarios, dificulta la actividad de los clubes y condiciona el crecimiento de proyectos formativos, femeninos e inclusivos.

Ante este escenario, la UFEC ha defendido la importancia de los clubes deportivos y se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Barcelona y de la Conselleria d’Esports para desarrollar un plan estratégico de equipamientos que permita recuperar espacios, ampliar la red existente y garantizar condiciones dignas para la práctica deportiva en todos los barrios. La entidad ha reiterado su voluntad de colaboración con las administraciones para revertir la situación, ya que el deporte es una herramienta fundamental de cohesión social, salud y educación.

Noticias relacionadas

Finalmente, desde la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, expresan su felicitación por el ascenso de la UE Sant Andreu este año y del Europa la temporada pasada: les desean el máximo de éxitos, porque son motivo de orgullo para la ciudad.