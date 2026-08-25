La UE Sants sorprende con una propuesta radical de pertenencia

No se trata solo de fichar socios: la UE Sants ha convertido la identidad del barrio en su principal reclamo. Un vídeo lanzado estos días muestra escenas cotidianas que cualquier vecino reconoce al instante.

Comprar en la carretera de Sants, adornar las calles para la Festa Major o esperar el autobús en las Cotxeres aparecen como gestos de pertenencia.

Creer en el movimiento vecinal también forma parte de ese manifiesto visual. La entidad ha fijado tres tarifas claras para la próxima temporada.

Los socios generales abonarán 82 euros. Los jubilados pagarán 45 euros. Los infantiles tendrán una cuota de 25 euros. Al mismo tiempo, el club abre la puerta a aportaciones voluntarias. El objetivo es sostener al primer equipo y asegurar el futuro del fútbol base.

La entidad admite atravesar uno de los periodos más delicados de su historia. Por eso cada donación se presenta como un acto de compromiso colectivo. La campaña no busca solo números: pretende recordar que ser de Sants implica algo más que vivir en un código postal.