La UE Sant Andreu ya está en modo Primera RFEF

Después de terminar la temporada ante el Barbastro con casi 5.000 espectadores en el Narcís Sala y de la fiesta posterior, el Sant Andreu ya se ha puesto en modo Primera RFEF y ayer estuvo presente ayer en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para participar en su primera reunión de trabajo como nuevo integrante de la Primera RFEF.

Al encuentro asistieron el director general, José Manuel Pérez, y el director deportivo, David Mordillo, quienes tomaron nota de las exigencias que marcarán el futuro inmediato de la entidad en esta exigente categoría nacional. La gran noticia de la jornada, sin embargo, no fue solo administrativa, sino logística y estructural y que afecta de una forma transversal al equipo cuatribarrado.

La RFEFse mostró tajante con un tema que podía resultar problemático. Y es que a partir de la temporada 2026/2027, no habrá más prórrogas. Se acaba la moratoria para el césped artificial y todos los encuentros de la categoría deberán disputarse obligatoriamente sobre césped natural. Esta normativa obliga al Sant Andreu a acelerar su transformación para evitar problemas federativos en un futuro a medio plazo.

Conscientes del reto, desde las oficinas del club ya se han puesto manos a la obra con tal de resolver el asunto con la máxima celeridad.

Así pues, la directiva continúa trabajando codo con codo con el Ayuntamiento de Barcelona para ejecutar lo antes posible la instalación de la superficie natural en el Narcís Sala. Es una reforma histórica que no solo cambiará la estética del estadio, sino la propia preparación de la plantilla. Se espera que ambas instituciones comuniquen novedades oficiales en las próximas semanas, una vez que los plazos técnicos y de ejecución estén plenamente definidos.