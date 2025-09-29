La UE Olot sigue a cero

La UE Olot vive un arranque de temporada para enmarcar. Tras imponerse al Atlético Lleida en el Municipal, los garrotxins no solo celebran su segunda victoria consecutiva en casa, sino que además se han quedado como el único equipo invicto del Grupo 3 de Segunda RFEF. El balance de 8 puntos de 12 los sitúa terceros en la tabla y en plena zona de play-off, un premio al esfuerzo y la valentía mostrados en estas primeras cuatro jornadas.

El encuentro ante los leridanos fue intenso y con alternativas, aunque los locales supieron dominar los momentos clave. Marc Mas abrió la lata en la segunda mitad, confirmando su papel de referente ofensivo. El Atlético Lleida reaccionó rápido con el empate, pero el Olot no perdió la fe y encontró el 2-1 definitivo gracias a Albert López, que aprovechó un rechace para desatar la euforia de los 674 aficionados presentes en el Municipal. López se estrenaba como goleador en la UE Olot: "Uno lo que quiere es ayudar al equipo, haciendo goles o trabajando. La semana pasada no pudo ser, tenía muchas ganas de marcar".

Ni siquiera la expulsión de Boris en el tramo final empañó una tarde que deja a los de García reforzados y con la sensación de que este proyecto tiene recorrido. Con una defensa sólida, un bloque comprometido y la afición entregada, aunque solo acudieron 674 espectadores al campo, el Olot ha convertido su estadio en un fortín y alimenta la ilusión de ser protagonista esta temporada.

Marc Mas pedía más aficionados en el campo: "Es el momento para que la gente venga al campo, se anime y disfrute. Intentamos hacer un buen juego y creo que la gente lo está pasando bien".

Para Roger Vidal todo está saliendo mejor de lo esperado: "Estamos en la buena línea, debemos seguir trabajando que esto acaba de empezar. Tenemos muy claro quiénes somos, debemos seguir con esa humildad".