La UE Olot prepara su gan final

La UE Olot se enfrenta este domingo a las 12:00 horas al partido más determinante de la temporada, y el club ha decidido que el Estadio Municipal debe ser el principal motor del equipo. Bajo la premisa de que la salvación pasa por casa, la entidad ha lanzado una campaña masiva para movilizar a la ciudad: cada socio podrá retirar una invitación gratuita para un acompañante, con el objetivo de colgar el cartel de "no hay billetes".

El vestuario, liderado por Roger Vidal, sabe que sumar los tres puntos ante el Valencia Mestalla es la única vía para certificar la permanencia de forma directa sin depender de carambolas en otros campos.

La presión es máxima tras el tropiezo en Reus, lo que ha convertido este duelo en una final a vida o muerte donde no valen las calculadoras. «Necesitamos que el número 12 nos dé alas; el ambiente debe ser el de las grandes citas para que el rival sienta la presión», ha declarado el técnico local.

El club busca que el factor emocional supla el desgaste físico de un curso agónico, confiando en que el empuje de una grada llena intimide a un filial valencianista que llega sin nada en juego. En una jornada de infarto con horario unificado, el Olot se encomienda a su gente para evitar el play-out y asegurar, un año más, su plaza en la Segunda RFEF.