UD Ourense, primer obstáculo del Reus FCR

El Reus FC Reddis ya tiene el mapa trazado para su asalto a la gloria. El sorteo ha emparejado a los rojinegros con la UD Ourense, un rival que es mucho más que un club de fútbol: es el triunfo de la resistencia popular.

La ida se vivirá en un Estadio Municipal de Reus que se prevé a rebosar el 9 o 10 de mayo, en un duelo que será retransmitido en directo por Esport3, confirmando la magnitud de una cita histórica para el Baix Camp.

Esta eliminatoria cruza dos relatos de resurrección. Si el Reus ha sabido levantarse de sus cenizas, la UD Ourense nació en 2014 tras la desaparición del histórico CD Ourense. Bajo el lema "un socio, un voto", la hinchada gallega rescató su identidad, encadenando cuatro ascensos épicos desde la categoría más baja hasta asentarse en el fútbol estatal.

Hoy, dirigidos por el exmadridista Borja Fernández, son un bloque granítico que ha finalizado tercero del Grupo 1 con 55 puntos.El equipo gallego destaca por su solidez coral. En O Couto son casi imbatibles (solo 3 derrotas), pero lejos de Ourense mantienen un gen competitivo que obligará al Reus a sacar un resultado positivo en la ida.

Con el olfato de Rufo Sánchez (7 goles) y la magia de Justino Barbosa en la creación, los gallegos pondrán a prueba la solvencia defensiva catalana. El desenlace, en el siempre hostil y pasional césped de O Couto el 16 o 17 de mayo. Dos ciudades, dos aficiones y un mismo sueño: el fútbol de barro que busca la luz de la Primera RFEF.