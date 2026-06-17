La U.E. Cornellà anuncia la creación de su Primer Equipo Femenino

La U.E. Cornellà da un paso histórico en su trayectoria y anuncia oficialmente la creación del primer equipo femenino de la historia del club, un hito que marca el inicio de una nueva etapa dentro del proyecto deportivo y estructural de la entidad.

Este nuevo equipo sénior comenzará su andadura competitiva en la temporada 2026/2027 en 2ª Catalana, incorporándose así al panorama del fútbol femenino catalán con la voluntad de construir un proyecto sólido, sostenible y ambicioso. El objetivo de la U.E. Cornellà es desarrollar una estructura competitiva que permita al club crecer de forma progresiva durante los próximos años.

Se trata de una apuesta estratégica que responde a la voluntad de la nueva propiedad de seguir impulsando el crecimiento global del club, ampliando su estructura y reforzando su compromiso con el desarrollo del fútbol en todas sus vertientes.

El cuerpo técnico que liderará este nuevo proyecto estará formado por Edu de Grandi como primer entrenador, David López como segundo entrenador, Toni Mejide como tercer entrenador y Carla Rodríguez como delegada. Un grupo de profesionales que asumirá la responsabilidad de sentar las bases deportivas y competitivas de un proyecto que nace con una clara vocación de futuro.

La puesta en marcha del Primer Equipo Femenino forma parte de la estrategia de desarrollo impulsada por la nueva propiedad de la U.E. Cornellà, que desde su llegada ha manifestado su voluntad de construir una estructura moderna, global y preparada para afrontar los retos del fútbol actual.

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En este sentido, el fútbol femenino se convierte en una pieza imprescindible dentro del nuevo modelo de club que se está desarrollando. La U.E. Cornellà entiende esta incorporación como un elemento fundamental para el crecimiento de la entidad.