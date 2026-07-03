El Tribunal Supremo da por cerrada la impugnación de las elecciones de la FCF y confirma un proceso electoral íntegro

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por Joan Josep Isern contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el proceso electoral de la Federación Catalana de Fútbol del año 2023.

Con esta decisión, que es firme y contra la cual no cabe ningún recurso, queda definitivamente cerrada la vía judicial abierta a raíz de la impugnación de las elecciones.

El Alto Tribunal considera que el recurso no cumplía los requisitos de fundamentación exigidos por la ley y que, además, no presentaba interés casacional objetivo para que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el fondo del asunto.

La resolución también impone las costas procesales al Sr. Isern, que deberá asumir los gastos derivados del procedimiento a favor de la Generalitat de Cataluña y de la Federación Catalana de Fútbol de Joan Soteras, en los términos establecidos por el propio Tribunal Supremo.

Con este pronunciamiento, queda definitivamente confirmada la validez de la elección de Joan Soteras y de su Junta Directiva. Asimismo, queda ratificado el criterio judicial de que todos los asambleístas pudieron ejercer su derecho de voto de manera libre, sin que se acreditara ninguna irregularidad que afectara al desarrollo de la votación ni que ningún elector hubiera visto limitado su derecho a votar libremente.

Con esta resolución del Tribunal Supremo se pone punto final, de manera definitiva, a todos los procedimientos judiciales derivados de la impugnación de las elecciones de la Federación Catalana de Fútbol de 2023, consolidando la plena validez jurídica del proceso electoral y de sus resultados.

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"Esta sentencia del Tribunal Supremo confirma que ha sido un proceso totalmente íntegro, que nadie ha ido a las urnas coaccionado. Lo que tienen que hacer estos señores es ir a las próximas elecciones con intención de ganar. Que ya llevan dos elecciones perdidas. A ver si ganan la tercera. Esto es lo que tienen que hacer, y dejar de hacer el juego sucio que están acostumbrados a hacer", declaró Joan Soteras al conocer la sentencia.