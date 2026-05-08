Más que tres puntos en Madrid

El Sabadell afronta una auténtica "final" en su visita al Atlético Madrileño. Con el segundo y el tercer puesto en juego, el equipo de Ferran Costa sabe que gran parte de sus aspiraciones pasan por lo que ocurra en los próximos noventa minutos.

La gran noticia para el técnico es el regreso de David Astals tras cumplir sanción, un refuerzo de lujo para un once que volverá a estar huérfano de Kaiser en el eje de la zaga por su expulsión en Marbella. La tensión competitiva es máxima, no solo por los puntos, sino por la gestión de la plantilla.

Diego Fuoli, baluarte bajo palos, y Eneko Aguilar llegan al encuentro apercibidos de sanción. Una cartulina amarilla les dejaría fuera de la penúltima jornada, un riesgo que el equipo deberá asumir con inteligencia táctica en un campo donde los errores se pagan caros.

En la previa, Ferran Costa se mostró ambicioso y consciente del camino recorrido: "Si nos hubieran dicho en verano que estaríamos así a falta de tres jornadas, lo habríamos firmado. Le damos toda la importancia del mundo; estamos trabajando muy fuerte y cada punto ahora tiene un valor incalculable.Estamos trabajando muy fuerte desde hace muchos meses. Jugamos segundo contra tercero. Es un partido importante. Cada punto tiene un valor muy grande", afirmó el técnico, apelando a la "comunión" con la afición como motor para superar este reto.

Para el Sabadell, no vale solo con jugar bien; el técnico insiste en que ahora los partidos son psicológicos. "Ahora los partidos no son iguales que en las fases intermedias de la competición. Tenemos que controlar lo que pasa dentro del partido. Son partidos en los que los detalles marcan la diferencia y tenemos que jugar varios partidos. Tenemos que controlar lo que pasa dentro del campo. Son partidos de detalles y hay que saber jugar varios encuentros dentro del mismo", sentenció Costa, dejando claro que el equipo viaja a Madrid con una mentalidad inconformista: "Llegado a este punto, nada es excusa. Somos ambiciosos e inconformistas. Nuestra forma de soñar es currando".

At.Madrileño-Sabadell

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