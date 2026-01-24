Algo más que tres puntos en juego

El Nàstic afronta este sábado uno de esos partidos que marcan temporadas. No por la clasificación en sí, sino por todo lo que arrastra. Cuatro derrotas consecutivas han empujado al equipo hasta una zona incómoda, a solo dos puntos del descenso, y han activado todas las alarmas en un club que empezó el curso mirando hacia arriba y ahora pelea por no caer en un escenario mucho más áspero.

La semana no ha sido sencilla. El ambiente en el vestuario ha estado cargado de autocrítica, conversaciones largas y la sensación compartida de que ya no hay margen para la duda. Desde dentro, el mensaje ha sido claro: cerrar filas, asumir errores y responder en el campo. La plantilla entiende que el problema no se resuelve con gestos externos ni con más ruido, sino con hechos.

El discurso que se desprende del vestuario apunta a una idea central: la responsabilidad es colectiva. El equipo ha perdido solidez, confianza y continuidad en su juego, y eso ha ido erosionando una dinámica que hace apenas un mes parecía estable. El convencimiento es que solo desde la unión —funcionando como bloque y no como suma de individualidades— puede revertirse una inercia que amenaza con enquistarse.

El partido del sábado no se interpreta como una final, pero sí como un punto de inflexión. Ganar permitiría tomar aire, frenar la caída y reconstruir certezas. No hacerlo abriría un escenario nuevo, más inestable y difícil de gestionar, especialmente jugando en casa y con el entorno en ebullición.

En ese contexto, el Nou Estadi vuelve a adquirir un valor simbólico. Durante años fue un refugio competitivo; ahora el equipo necesita convertirlo de nuevo en un espacio de empuje y resistencia compartida con la grada. La consigna es sencilla y exigente a la vez: competir, sostenerse y demostrar carácter.

En este contexto, el entrenador ha comparecido con un discurso sereno pero firme, alejado del dramatismo, aunque sin esquivar la realidad. “La semana ha sido complicada por la línea de resultados, pero hemos trabajado duro para afrontar el próximo partido. Llevo casi 40 años en el fútbol y he vivido muchas situaciones distintas. La única manera de cambiar esto es trabajar con valentía y al máximo”, señaló, subrayando que la experiencia le ha enseñado a no perder el foco en los momentos más incómodos.

También quiso centrar el análisis en lo estrictamente futbolístico y en el reto inmediato. “Lo más importante es nuestro equipo. El rival llega en un buen momento, con dos victorias seguidas y refuerzos que les han dado energía. Nos plantearán dificultades y debemos encontrar soluciones desde el juego y la concentración”, apuntó, evitando cualquier lectura externa sobre su situación personal.

El discurso interno del equipo coincide en que la caída reciente ha tenido un efecto corrosivo sobre la confianza. El rendimiento ha ido decreciendo partido a partido, alimentando dudas y precipitación. Sin embargo, desde el vestuario se insiste en que no todo se explica por una supuesta falta de carácter, sino por errores acumulados y falta de continuidad en momentos clave.