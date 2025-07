Tres más para el ascenso

Tras las recientes presentaciones de David Alba, Mángel Prendes y César Morgado, ayer fue el turno para Pau Martínez, Sergio Camus y Sergio Santos, quienes han mostrado su satisfacción por formar parte de la nueva plantilla grana 2025-2026. De nuevo, el presidente ejecutivo grana, Lluís Fàbregas, ha dado la bienvenida a los jugadores, acompañado del director deportivo, Noé Calleja.

Pau Martínez ha sido el primero en mencionar que “estas primeras semanas de pretemporada van muy bien para coger ritmo y conocer a los nuevos compañeros”. Martínez le marcó un golazo de libre directo al Nàstic en el Reina Sofía defendiendo la camiseta del Unionistas la pasada Liga.

Extremo zurdo, puede jugar en ambas bandas y firma libre desde el Unionistas, tras dos temporadas: “Es un lugar en el que hace tiempo que quería estar y estoy contento de estar aquí por fin. Siempre ha sido mi primera opción”. El de Blanes presenció el partido entre el Nàstic y el Real Murcia: “Siempre que he venido al Nou Estadi he disfrutado mucho”. Martínez aseguró que llega en su mejor momento: “Estoy en la edad perfecta y con la experiencia perfecta para llegar aquí y tirar hacia arriba”.

Por su parte, Sergio Camus, lateral derecho de 28 años que llega libre del Tarazona y firma por una temporada más otra opcional, ha destacado que llega en el mejor momento de su carrera deportiva porque “con 28 años soy un jugador maduro que he pasado por diferentes categorías y clubes, aprendiendo a luchar por el descenso y también por el ascenso. Decirle que no al Nàstic no era viable. En cuanto se pusieron en contacto conmigo no dudé ni un segundo. He aprendido a pelear por el ascenso y por el descenso. Ahora toca volver a pelear por otro ascenso”.

Sergio Santos, llega del Real Unión y firma por dos temporadas. Lateral derecho y también central, conoce muy bien a Toni Fuidias y Jaume Jardí, ha manifestado que “puedo aportar muchas cosas a la defensa, haciendo lo máximo posible para que la portería se quede a cero. Por encima de todo quiero ascender con este equipo a Segunda División”.