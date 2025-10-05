Trabajado punto del Sabadell

El Sabadell volvió de Antequera con un punto trabajado y la sensación de haber sabido sufrir en un escenario siempre incómodo. En un encuentro sin demasiadas concesiones, los arlequinados demostraron solidez defensiva y temple, especialmente tras la intervención del VAR que anuló un gol local de Iomar Vidal en los minutos finales.

El partido fue parejo desde el inicio, con fases alternas de dominio y escasas ocasiones claras. El bloque de Costa apostó por el orden, mientras el Antequera trataba de imponer ritmo y presión en campo rival. Sin embargo, la zaga sabadellense, con un gran trabajo colectivo, logró mantener la portería a cero por tercera vez en la temporada, con Fuoli como gran protagonista.

La polémica llegó en la recta final, cuando el conjunto malagueño celebró el 1-0 tras un disparo dentro del área. El VAR revisó la acción y acabó invalidando el tanto, lo que desató la protesta de Abel Gómez, técnico local, que terminó expulsado.

Con este empate, el Sabadell suma 10 puntos de 18 posibles y se mantiene a un solo punto de la cabeza, donde Europa y Atlético Madrileño comparten liderato.

FICHA TÉCNICA

0 Antequera: Alcover, Javi A., Aspra, Giménez, Luna, Biabiany (Njalla, 77'), Ramos (Diz, 88'), Luismi (Rivas, 67'), Quintana, Gené (Bossele, 67'), Osama (Iomar, 77').

0 Sabadell: Fuoli, Astals (Alemán, 87'), C. García, Bonaldo, Ripoll, Miguelete (Cortés, 59'), Quadri, Urri, López-P. (Rubén, 70'), Priego, Rodrigo Escudero (Coscia, 87').

Árbitro: Alexandre Alemán, colegio Las Palmas.

Incidencias: El Mauli. Unos 1.652 espectadores.