'Totti' y Revert refuerzan al Lleida

Siguen las incorporaciones en el Lleida con el objetivo de ser competitivo en Tercera, tras un verano convulso en el que ha tenido que renovar todo el plantel. Los últimos en llegar son Jorge Revert y Toni Martí ‘Totti’, procedentes de la Tercera aragonesa y valenciana respectivamente.

En el caso de Revert se trata de un centrocampista con llegada al área rival, que vivirá su primera etapa en el fútbol catalán con 20 años.

Se inició como futbolista en la cantera del Castellonense, pasando después a la del Carcaixent y la del Alzira, con la que completó su formación jugando y siendo fijo tanto en Liga Nacional Juvenil como en División de Honor durante su último año.

Pasó al fútbol amateur en las filas del Castellonense, club al que volvió once años después, pero tras un año y medio con poca participación firmó por el Patacón, con el que fue fijo pero no logró evitar el descenso.

Revert ya se ha vestido con la elástica del Lleida durante la pretemporada, e incluso fue el autor del primer tanto ante el Mollerussa en el amistoso de hace dos días.

Por lo que respecta a Totti, es un viejo conocido de la afición ilerdense. Jugó en el filial del club durante la temporada 19-20, en Segunda Catalana.

Antes, el centrocampista había pasado por el Fundación Vilafranca y el Martorell. Tras salir del filial ilerdense, subió de categoría para enrolarse en el Alcarràs y más tarde en el Mollerussa, con el que perdió protagonismo pero logró el ascenso a Tercera.

Tras dos años en el club leridano, se marchó al Tamarite aragonés, con el que ha sido titular durante las dos últimas campañas.

Actualmente, el club ha oficializado a trece futbolistas, aunque hay varios jugadores que se encuentran entrenando con el equipo y pronto serán anunciados.