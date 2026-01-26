Tormenta perfecta para el Olot en Alcoy

El Olot firmó en Alcoy una victoria cargada de simbolismo. No solo por el resultado, sino por todo lo que implica: es la primera vez esta temporada que gana lejos de casa, la primera que lo hace en El Collao y la primera en la que enlaza dos triunfos consecutivos. Una suma de “primeras veces” que marca un punto de inflexión en el curso.

El partido se decidió con un gol de Salvans, el primero del delantero con la camiseta olotense. El atacante definió con precisión dentro del área, colocando el balón a la izquierda de la portería del Alcoyano tras una acción bien elaborada. Un tanto que premió la eficacia en un duelo exigente y equilibrado.

Más allá del marcador, el encuentro dejó otras notas relevantes. Marong y Carlos Martínez disputaron sus primeros minutos oficiales, ampliando el abanico de opciones para el cuerpo técnico y evidenciando la apuesta por integrar progresivamente a los nuevos efectivos en la dinámica del equipo.

El triunfo tiene un impacto directo en la clasificación. Hace apenas dos semanas, el Olot convivía sin margen con la zona de descenso. Ahora, tras encadenar dos victorias, el equipo se instala en la zona media, a seis puntos tanto del ‘play-off’ como del descenso, una situación que aporta estabilidad y perspectiva.

La lectura es clara: el Olot ha convertido una racha corta en un cambio de escenario. Ganar fuera, hacerlo en un campo históricamente adverso y repetir victoria por primera vez refuerza la confianza de un grupo que empieza a mirar la tabla con otros ojos.