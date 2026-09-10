Toni Paredes cumple las expectativas

Toni Paredes ya es historia viva de esta temporada en Cornellà. El delantero de 26 años, recién llegado este verano, firmó el doblete del conjunto dirigido por Senabre en Lleida. Dos goles que no solo sirvieron para sumar, sino para confirmar que el olfato de cara a puerta que se le presuponía ya está operativo.

Antoni Paredes García, nacido el 1 de marzo de 2000 en Mataró (Barcelona), llegó al Cornellà procedente del Inter Club Escaldes de Andorra, donde apenas tuvo protagonismo.

Pero en anteriores campañas había dejado números solventes: 13 goles con el Vilassar de Mar, siete con el Sant Andreu en 2023/24 y otros seis en la siguiente temporada, además de experiencia en 1ª y 2ª RFEF para un total, 44 goles en 159 partidos oficiales.

Paredes también jugó en el Mataró, CE Europa y Paganese.