Fútbol catalán
Toni Larrosa renueva con el Badalona
El delantero de 28 años nacido en Badalona es un pilar del vestuario y el gran ídolo de la afición escapulada
Su renovación aporta estabilidad y goles a un ambicioso proyecto deportivo que busca el salto de categoría
El CF Badalona ha hecho oficial la continuidad de Toni Larrosa para la próxima temporada. El delantero de 28 años nacido en Badalona es un pilar del vestuario y el gran ídolo de la afición escapulada. Su renovación aporta estabilidad y goles a un ambicioso proyecto deportivo que busca el salto de categoría.
Con esta firma el atacante amplía su leyenda en el club donde ha sumado 149 partidos y 36 goles. Larrosa viene de firmar una notable campaña 2025/26 con 39 partidos disputados y 7 goles anotados. Su rendimiento fue clave en los Play-offs de ascenso marcando 3 tantos determinantes en seis compromisos oficiales.
El dorsal 11 acumula un total de 293 partidos oficiales y 52 dianas en toda su carrera futbolística. En su trayectoria destaca también su gran paso por la AE Prat donde jugó 99 encuentros oficiales. Su historial se completa con experiencias en el CE Manresa, Som Maresme FC y el Izarra de Estella.
Su experiencia y olfato de gol son las mejores armas para el frente de ataque del conjunto catalán. La afición celebra la continuidad de un referente que siente los colores y el escudo como nadie en la plantilla.
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