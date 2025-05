Toni Caravaca: "Lamine ganará un Balón de Oro pronto"

Toni Caravaca Comino (Santa Coloma de Gramenet, 2004) nos recibe en el Nou Sardenya con la sonrisa pletórica del campeón. Ni el duro golpe sufrido ante el Mallorca 'B' (5-0) empaña su felicidad tras una temporada histórica. Su equipo, el CE Europa, logró el ascenso a Primera Federación. Canterano del Barça y considerado uno de los grandes proyectos de la última década en La Masia, atiende a SPORT para repasar una campaña inolvidable y su paso por el club azulgrana, donde estuvo diez años, compartió vestuario con futbolistas como Lamine Yamal, Gavi, Casadó o Fermín, y lidió con la presión de etiquetas como la de 'nuevo Messi' siendo solo un niño.

Ahora mismo, la situación del Nou Sardenya preocupa al aficionado del CE Europa. ¿Preocupa el lío con el césped de cara a la temporada que viene?

"El deseo del vestuario es el mismo que el de la afición: jugar en el Nou Sardenya en Primera Federación. Eso es lo único que pasa por nuestras cabezas, es nuestro único deseo. No vemos al CE Europa jugando lejos del Nou Sardenya, existe la posibilidad y confío en que se llegue a un trato o una colaboración con la Federación para solucionarlo".

Ascenso en tu primer año de vuelta a Barcelona, en un club histórico como el CE Europa. ¿La única mancha a la temporada es la lesión que retrasó tu debut?

"La verdad es que sí. Fue un golpe nada más llegar, en el primer entreno, no me lo esperaba y venía con muchas ganas después de un año difícil y sabiendo lo que era el Europa. La verdad es que el único punto negativo podría ser esa lesión, pero fuera del campo estaba disfrutando. Imagínate lo que ha sido esta temporada..."

Te vimos celebrar el ascenso por todo lo alto. ¿Qué supone para ti este logro?

"Me lo pasé igual de bien que todos los que estábamos ahí (entre risas), pero sí, al final pasé un año bastante duro en Italia y el empezar como lo empecé me dejó una sensación un poco mala por dentro. Al final, acabar la temporada así y con el grupo que hemos hecho me da mucha alegría, por eso lo celebré como lo celebré".

Toni Caravaca, durante la celebración del CE Europa / Toni Caravaca

¿En que momento os creéis de verdad que podéis ascender? Hace un tiempo hablé con Aday Benítez y no quería saber nada del ascenso. Lo cierto es que muchos equipos de la categoría tenían más presupuesto que vosotros.

"Hay varios puntos. Hay partidos, vas viendo que vas primero... El empate en el campo de la UE Sant Andreu, creo que eso nos hizo ver las cosas más claras. Donde vimos realmente que lo teníamos casi a tocar fue la victoria en el campo del Olot, por cómo ganamos, en los últimos minutos... Allí lo vimos claro. Fue el punto de decir: 'Vamos a ganar la Liga'".

Te perdiste el derbi en el Nou Sardenya, pero pudiste jugar la vuelta en el Narcís Sala.¿Es tan impresionante jugar un partido como este?

"La verdad es que vale la pena. Hasta al mejor jugador del mundo le gustaría jugar un derbi así contra el Sant Andreu, ya no por el ambiente, sino por la cercanía de los aficionados. Ves que es su vida, que están ahí al cien por cien cada fin de semana y llega ese momento de la temporada y lo viven aún más. Te genera una emoción tanto fuera como dentro del campo espectacular".

Toni Caravaca, durante el derbi en el Narcís Sala / Toni Caravaca

Antes de venir al Europa estuviste un año en Italia porque te vino a buscar Francesco Totti. ¿Cómo llega a ti una leyenda del fútbol italiano cómo él?

"En Juvenil de primer año me quedo sin representante y después de unos contactos con un amigo del fútbol me cuenta que Francesco Totti está iniciándose en el mundo de la representación y me dicen que estarían interesados en mi. Él viene un par de veces o tres a Barcelona, tenemos un par de reuniones y a partir de ahí nos unimos y empezamos a gestionar el futuro. Después de finalizar el contrato con el Barça y unirme a ellos, creen que la mejor opción es ir a Italia, cerca de ellos, y empezar ahí un nuevo camino. Por diferentes cosas, no sale bien y por eso vuelvo a Barcelona".

Totti junto a Toni Caravaca durante la entrevista que concedió a SPORT / Valentí Enrich

Estuviste diez años en el Barça. De los nueve a los 19. Pasaste por todas las categorías, incluso siendo capitán... ¿Te dolió salir del Barça?

"He pasado una vida allí. He crecido, madurado, me he hecho la persona que soy. Acabar con la sensación de que el Barça no quería prolongar mi contrato y no veía un futur conmigo duele, por todo lo que he vivido allí. Pero así es el fútbol y al final sabía que encontraría otro camino. Por suerte, ahora no estamos mal".

En el fútbol base del Barça sabes que hay mucha competencia Toni Caravaca — Jugador del CE Europa

Tuviste mucha competencia en tu posición. Jugaste con jugadores como Gavi, Casadó, Fermín, Ilias... ¿Notabas esa competencia?

"Sí, la competencia era muy alta. Jugué, como dices, con Gavi, Casadó, Fermín, Ilias... También había un chico, Adrià Capdevila, que ahora está en el Getafe, que en su momento era de los mayores proyectos de La Masia. En el fútbol base del Barça sabes que hay mucha competencia. A veces, se priorizaban algunos proyectos por encima de lo que determinaba el campo. No quiero decir la palabra 'injusto' porque aunque el fútbol a veces puede serlo, no hay que serlo con uno mismo".

Toni Caravaca, durante un torneo con el Barça / FCB

Entiendo que ir creciendo en el Barça y siendo un jugador destacado no es fácil. En tu caso, por ejemplo, en su momento había vídeos en YouTube como si fueras el 'nuevo Messi'.

"Cuando sale el once de la semana y no sales tú y sale otro compañero o viceversa es difícil. Tienes que saberlo gestionar, la verdad. Tu família tiene que estar muy encima. Al final, yo creo que se lo he dicho a varias familias que tienen niños pequeños y empiezan a jugar. Lo importante es que el niño disfrute, yo en mi caso disfruté muchísimo. Aproveché la experiencia que me dio el Barça. A partir de ahí, intentar no hacer mucho caso al entorno mediático y vivir el día a día. Siendo pequeño es difícil, pero ya te digo, es el camino del éxito, yo creo".

He visto un gol tuyo a pase de un tal Lamine Yamal, con el exterior. ¿Cómo fue coincidir con él? ¿Le veías capaz de ser uno de los mejores del mundo a los 17 años?

"Por suerte o por desgracia, no sabría decirlo, Lamine y yo nos lesionamos a la vez, al empezar la temporada que coincidimos, y lo pude conocer un poquito más personalmente. Iniciamos la incorporación al equipo juntos y ahí ya vi cosas que me dejaron alucinado. También de su personalidad, porque es muy importante tener una personalidad como la que tiene él para poder llegar a lo que puede llegar. Pero después, durante toda la temporada, me demostró que no estábamos hablando de un jugador del primer equipo. Estábamos hablando de un jugador que puede llegar a marcar historia".

GOAL! Toni Caravaca scores. Assist by Lamine Yamal. 3-0 pic.twitter.com/N00nyVAKnE — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) February 25, 2023

¿Ganará el Balón de Oro?

"Totalmente, sí. Y de aquí poco".

¿Has disfrutado este año con el Barça de Flick? No optan al triplete por muy poco, con jugadores con los que has compartido vestuario.

"Sí, claro. Hablo un poco con alguno de ellos. Me alegro muchísimo porque al final hemos compartido muchos momentos en La Masia, y ver que gente que ha vivido y ha compartido contigo muchas cosas tiene estas alegrías y este éxito, te llena de alegría a tí también".

Antes decías que a veces el fútbol es injusto. Seguramente este sea el pensamiento de algunos excompañeros tuyos que están viviendo la otra cara de la moneda en el Barça Atlètic de Sergi Milà.

"Bueno, he ido viendo al Barça Atlètic esta temporada y he hablado con algunos compañeros con los que todavía tengo bastante relación. Y también con Sergi (Milà) y con Gerard (Sarrà), que es el segundo. La verdad es que la situación en la que llegaron era muy difícil. Yo creo que igualmente, como hemos dicho antes fuera de cámaras, el Barça Atlètic está para hacer crecer a los jugadores, para que puedan llegar al primer equipo. Y, mira, esta experiencia a lo mejor les hace más provecho".

Siempre has hablado muy bien de figuras como Pere Romeu o Sergi Milà. ¿Qué tal este año con Ada Benítez? Exjugador de Primera, leyenda del Girona...

"Aday es un grande. La verdad es que yo creo que lo que nos ha hecho ganar la liga es el trato que tiene con el jugador. El mensaje que tiene llega directamente y de forma espectacular al jugador. Yo creo que eso. El mensaje era que apretar como nunca en el Nou Sardenya y ser muy compactos fuera... Yo creo que el mensaje que tiene Aday como entrenador es espectacular y es lo que le hace diferente y ganador".

Toni Caravaca y Sergi Pastells, durante un partido con el CE Europa / Toni Caravaca

Tienes solo 21 años, estás de vuelta en tu casa. Me dicen algunos aficionados que se te nota ese 'plus' de calidad sobre el campo. ¿Qué esperas en el futuro más cercano, además de no tener lesiones?

"Lo primero, poder disfrutar dentro del fútbol, sin lesiones ni nada por el estilo. Pero bueno, también quiero ir creciendo, poco a poco. Me he dado cuenta de que el fútbol a veces tiene una cara muy dura y que hay que disfrutar el momento, el día a día. Ahora mismo quiero disfrutar el ascenso y ver qué pasa en el Europa y el futuro. Al final, en el fútbol, el destino no está escrito".