El Tona golea al Hospitalet

La UE Tona firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada tras golear a un CE L'Hospitalet que se vio superado de principio a fin. El equipo de Raúl Paje cuajó una primera parte de manual, donde la intensidad ofensiva y el acierto de sus hombres de arriba marcaron la diferencia desde muy temprano. Roger García fue el encargado de abrir la lata tras ganar un balón dividido y batir a Aliaga en el mano a mano, premiando la insistencia de un bloque osonenc que ya había avisado con un disparo lejano de Marc Roquet. Poco después, una contra perfecta liderada por Jordi Manzano terminó en las botas de Roquet, quien desde la frontal del área ejecutó un disparo preciso para poner el 2-0.

La situación para el conjunto ribereño, que ya era crítica por el juego desplegado, terminó de torcerse justo antes del descanso. Molina vio la segunda cartulina amarilla en el minuto 43, dejando a los de Juste con diez hombres y una montaña casi imposible de escalar. Pese a que L'Hospitalet intentó reaccionar en el arranque del segundo acto y buscó recortar distancias para reengancharse al partido, la inferioridad numérica fue una losa demasiado pesada. El Tona, lejos de replegarse, olió la sangre y mantuvo el asedio sobre la meta visitante, estrellando incluso un balón al palo por mediación de Barnils y obligando a Aliaga a sacar balones bajo los palos para evitar una renta mayor.

Finalmente, el empuje de los locales encontró su recompensa en el tramo definitivo del encuentro. Aunque el Hospi resistió con orgullo durante gran parte del segundo tiempo, el cansancio y los espacios permitieron al Tona sentenciar con contundencia. Marc Roquet y Roger García redondearon sus actuaciones personales con sendos dobletes, cerrando una goleada que deja al equipo de Osona a un solo punto de su rival en la tabla. Con este resultado, L'Hospitalet desperdicia una oportunidad de oro para asaltar el 'top 5', mientras que el Tona presenta sus credenciales para pelear por todo en este tramo final de liga.

FICHA TÉCNICA

4 Tona: Craviotto; Barnils, Dan Coll, Marc (Genero, 80'), Murcia, Vilanova (Sureda, 72'), Javier García (Camaño, 64'), Roger García (Joan Martínez, 64'), Manzano, Sarr (Bernat, 72') y Roquet.

1 L’Hospitalet: Adrià Aliaga; Pelegrín, Hernández, Rubi (Marimón, 46'), Pentelei (Adrià, 67'), Jordi Sole (Carlos, 46'), Lasso (Juwara, 67'), Molina, Javi Sierra, Ribeiro (Pol, 85') e Ignasi Quer.

Goles: 1-0 (21'): Roger García. 2-0 (33'): Marc Roquet. 2-1 (46'): Lasso. 3-1 (55´): Roger García. 4-1 (90'+4): Marc Roquet.

Árbitro: Adrià Corominas (Colegio catalán). Amarillas a Dan Coll, Vilanova, Roger García; Molina (2A, 43').

Campo: ZEM de Tona.