Ton Ripoll, el indispensable comodín del CE Sabadell

Ton Ripoll, nacido en Santpedor hace 26 años, ha participado en los 24 partidos disputados por el Sabadell, 20 de Liga y dos de Copa Catalunya y dos de Copa del Rey. Lateral, interior, extremo o carrilero, su polivalencia le ha permitido convertirse en una solución permanente para el cuerpo técnico, especialmente en la banda derecha, donde su velocidad, despliegue físico y capacidad para sostener el ritmo competitivo han sido diferenciales. En una temporada marcada por la exigencia, Ripoll ha repartido cinco asistencias. Solo le falta el gol, una estadística que no altera su impacto real en el juego.

No es una anomalía en su trayectoria. La pasada campaña firmó tres goles y cuatro asistencias, y en su última temporada en el Lleida, cerró el año con tres tantos y cinco pases decisivos. Esa regularidad llevó al club a apostar por su continuidad con un contrato hasta 2027.

El centrocampista habla con la serenidad sobre la brillante temporada del Sabadell: “Pensemos en hoy, mañana y en el partido del sábado. No nos paramos a pensar en qué dirán”.

En ese marco, la Copa Catalunya aparece como una oportunidad y no como una distracción: “Es una buena ocasión para demostrarnos que podemos competir en las circunstancias que sea”, apunta, subrayando la importancia de mantener la competitividad independientemente del contexto o del escenario.

Ripoll también rehúye los extremos en la lectura del rendimiento ofensivo del equipo: “De la misma forma que era anecdótico cuando no marcábamos al inicio de la liga, ahora no debemos pensar que haremos cinco goles en cada partido”. Para Ripoll, el grupo está por encima de cualquier individualidad: “Cuando ha faltado alguien, otro compañero lo ha suplido de igual o mejor modo. Todos nos sentimos responsabilizados por cubrir las bajas”.