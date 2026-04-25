Fútbol catalán
El título arlequinado pasa por Marbella
Los de Ferran Costa tienen que ganar en tierras andaluzas
Los locales pueden descender esta misma jornada
Isaac Fandos
Con aviso del Nàstic, y sabiendo el resultado del Eldense; de esta forma se desplazará el Sabadell hasta Marbella, una ciudad que le trae buenos recuerdos, pues hace seis años allí se proclamó campeón del play-off de ascenso frente al Barça B y consiguió un ascenso a Segunda División que ahora desea volver a repetir.
Los arlequinados viajaran a Marbella sabiendo que los locales pueden certificar un descenso que parece anunciado desde hace muchas jornadas pero que se resisten a confirmar. La lección la sabe y la ha explicado el Nàstic, que la pasada jornada se desplazó hasta Marbella pensando que era un partido propicio para poner tierra de por medio con el descenso y se vio sorprendido por un conjunto local muy entero y comprometido que le superó con claridad (2-0).
Los arlequinados no pueden dejar que les suceda un guion de encuentro del que ya están avisados, y por ello pondrán toda la carne el asador.
El conjunto catalán no ha perdido todavía en sus desplazamientos de esta temporada a tierras andaluzas, cerrando el tour por el sur con este encuentro frente al Marbella. En los anteriores, ha sumado 12 puntos de 18 posibles, venciendo al Algeciras y a los filiales de Betis y Sevilla, y empatando frente a Atlético Sanluqueño, Antequera y Juventud Torremolinos.
En la previa del encuentro, el técnico Ferran Costa destacó la importancia de ser “muy analíticos dentro del partido, actuar de manera consciente y no dejarse llevar”. Además, se mostró confiado con su equipo:“Tenemos un grupo que ha ido creciendo durante la temporada y eso me hace sentir que estamos preparados para el reto”.
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