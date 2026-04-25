El título arlequinado pasa por Marbella

Con aviso del Nàstic, y sabiendo el resultado del Eldense; de esta forma se desplazará el Sabadell hasta Marbella, una ciudad que le trae buenos recuerdos, pues hace seis años allí se proclamó campeón del play-off de ascenso frente al Barça B y consiguió un ascenso a Segunda División que ahora desea volver a repetir.

Los arlequinados viajaran a Marbella sabiendo que los locales pueden certificar un descenso que parece anunciado desde hace muchas jornadas pero que se resisten a confirmar. La lección la sabe y la ha explicado el Nàstic, que la pasada jornada se desplazó hasta Marbella pensando que era un partido propicio para poner tierra de por medio con el descenso y se vio sorprendido por un conjunto local muy entero y comprometido que le superó con claridad (2-0).

Los arlequinados no pueden dejar que les suceda un guion de encuentro del que ya están avisados, y por ello pondrán toda la carne el asador.

El conjunto catalán no ha perdido todavía en sus desplazamientos de esta temporada a tierras andaluzas, cerrando el tour por el sur con este encuentro frente al Marbella. En los anteriores, ha sumado 12 puntos de 18 posibles, venciendo al Algeciras y a los filiales de Betis y Sevilla, y empatando frente a Atlético Sanluqueño, Antequera y Juventud Torremolinos.

En la previa del encuentro, el técnico Ferran Costa destacó la importancia de ser “muy analíticos dentro del partido, actuar de manera consciente y no dejarse llevar”. Además, se mostró confiado con su equipo:“Tenemos un grupo que ha ido creciendo durante la temporada y eso me hace sentir que estamos preparados para el reto”.