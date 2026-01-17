Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - LevantePitada BernabeuDroBernalArbeloaBarça AtlèticUnited - CityAugusto FernándezReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesGemma MengualRaphinhaHorario AlcarazEspaña - AustriaJosé ElíasOpen Australia 2026San Pablo Burgos - Barça horarioCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarPlayoffs NFL 2026Mercado de Fichajes hoyHaciendaGabriel Rufián
instagramlinkedin

Fútbol catalán

Teruel pone a prueba al líder Sabadell

Los turolenses buscan escalar a las plazas de play-off

Los arlequinados podrían distanciarse más del segundo

Los arlequinados celebran un triunfo

Los arlequinados celebran un triunfo / CE Sabadell

Isaac Fandos

Los arlequinados pueden agrandar la diferencia en el liderato después de que el Atlético Madrileño no pasara del empate en La Bóbila ante el Europa.

Los de Ferrán Costa tendrán un difícil desplazamiento a tierras turolenses, ante un conjunto local que inició la jornada a solo un punto de las plazas de play-off. 

Los aragoneses son un equipo peculiar, pues se encuentran en la sexta posición pese a tener un 0 en la diferencia de goles total (16 a favor y 16 en contra en 19 partidos).

Como locales, se han mostrado muy seguros, encajando únicamente seis goles en 10 partidos. Eso sí, no son de los mejores locales de la categoría: han perdido 3 partidos y empatado 2 encuentros. 

Noticias relacionadas y más

En frente, además, tendrán al mejor visitante: un Sabadell que solo ha perdido un partido lejos de la Nova Creu Alta.

TEMAS