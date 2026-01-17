Fútbol catalán
Teruel pone a prueba al líder Sabadell
Los turolenses buscan escalar a las plazas de play-off
Los arlequinados podrían distanciarse más del segundo
Isaac Fandos
Los arlequinados pueden agrandar la diferencia en el liderato después de que el Atlético Madrileño no pasara del empate en La Bóbila ante el Europa.
Los de Ferrán Costa tendrán un difícil desplazamiento a tierras turolenses, ante un conjunto local que inició la jornada a solo un punto de las plazas de play-off.
Los aragoneses son un equipo peculiar, pues se encuentran en la sexta posición pese a tener un 0 en la diferencia de goles total (16 a favor y 16 en contra en 19 partidos).
Como locales, se han mostrado muy seguros, encajando únicamente seis goles en 10 partidos. Eso sí, no son de los mejores locales de la categoría: han perdido 3 partidos y empatado 2 encuentros.
En frente, además, tendrán al mejor visitante: un Sabadell que solo ha perdido un partido lejos de la Nova Creu Alta.
