"El Terrassa será mi último club"

Marcos Pérez afronta su cuarta temporada en el Terrassa y la decimonovena como jugador en activo desde que comenzara en el Espanyol allá por 2006. Casi veinte años, siete clubs y muchas experiencias en una trayectoria para enmarcar con ascensos, promociones y la satisfacción de disfrutar del día a día, también ahora cuando se acerca el epílogo: “No me noto ninguna limitación, puede que algo menos ágil. Me siento ligero, me siento fuerte. No me reservo. Ahora todos los cuidados son mayores para poder competir. La ilusión y motivación sigue intacta, siempre me ha gustado entrenar, vivir el día a día. Me siento querido y muy afortunado. Creo que no puedo pedir más. Al 98% el Terrassa va a ser mi último club, aunque aún no se cuando. El Terrassa siempre me ha valorado. Físicamente estoy bien y me siento importante”.

Del Marcos que empezó al actual: “El saber estar, la edad te da poso, sabiduría, igual no vuelo tanto a la escuadra, pero consigo llegar a ese balón mejor colocado o evitando situaciones anticipándote. De juvenil es todo más loco y ahora es todo más reflexivo e intuitivo”.

LA ALTURA

Marcos tiene poco que lamentar y mucho que agradecer en su dilatada trayectoria: “A nivel físico estoy bien, si no me habría retirado hace dos o tres años. Mi nivel ha sido al que he llegado. He jugado en Primera RFEF y en Segunda B, pues ya está bien. Me siento un privilegiado. Puede que la estatura (1,78 m.), haya influido, pero no lo quiero achacar a eso”.

Siempre en clubs catalanes, le queda la espinita de no haber jugado fuera de Cataluña: “Las propuestas que he tenido fuera han sido parecidas a las que tuve aquí y no vi la necesidad de salir. Pero tampoco he sido un trotamundos aunque si que es bueno cambiar de club de vez en cuando y salir de la zona de confort. Empezar de cero es bonito y he tenido experiencias inolvidables, especialmente en el Llagostera y en el Badalona, clubs de los que me supo muy mal irme”.

Marcos competirá con Iván en la portería de un Terrassa que no termina de despegar: “El Terrassa es un club muy potente pero necesitamos que la ciudad se vuelque más con el equipo. Somos pocos en la grada pero sentimos el cariño de los que vienen. Siendo una ciudad tan grande y una ciudad olímpica, quizás tendríamos que tener más de lo que tenemos”. El ascenso no es un objetivo obligado: “El año va a ser duro. No puedo decir un objetivo. Hay que construir un equipo y si lo conseguimos, podríamos lograr cotas altas”.