Fútbol catalán
El Terrassa se queja de los arbitrajes
El polémico arbitraje de la jornada 32 frente a la UD Poblense ha indignado al equipo egarense
Aporta pruebas de vídeo para denunciar que el empate (2-2) llegó tras un córner inexistente y que el gol de la derrota se produjo en un "fuera de juego evidente"
El Terrassa FC ha roto su silencio tras el polémico duelo de la jornada 32 frente a la UD Poblense. A través de un comunicado oficial incendiario, el club egarense ha denunciado un "claro perjuicio competitivo" tras una sucesión de errores que, según la entidad, condicionaron el 3-2 definitivo. La directiva no habla de fallos puntuales, sino de una falta de criterio uniforme que ha encendido los ánimos en el Olímpic.
El foco de la ira se centra en el "acoso" sufrido por Aythami. El club detalla tres acciones (minutos 8, 9 y 71) en las que el jugador fue sujetado de forma flagrante. De tres posibles faltas y tres amarillas, el colegiado solo señaló una infracción y no mostró cartulina alguna. Esta permisividad, según el Terrassa, fue el detonante del cambio de dinámica: la jugada del segundo gol balear nació precisamente tras no sancionarse la tercera agresión sobre el delantero.
Pero el malestar no acaba ahí. El Terrassa aporta pruebas de vídeo para denunciar que el empate (2-2) llegó tras un córner inexistente y, lo más grave, que el gol de la derrota en el 90+5 se produjo en un "fuera de juego evidente". Con la permanencia y el orgullo en juego, el club exige una revisión profunda de estas actuaciones para garantizar la integridad de la competición.
- Flick tiene un dilema: 'Podría ser muy beneficioso para el Barça
- Isabel Díaz Ayuso reacciona a la polémica con Oyarzabal
- El Barça entra en un negocio millonario: lanza su canal oficial de segunda vida de merchandising
- El bajón del Arsenal calienta el nombre de Julián Álvarez
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Movimientos en la operación Bastoni: Bardghji entra en escena
- Urizar Azpitarte, ex vicepresidente del CTA: 'Enríquez Negreira engañó al Barcelona
- Lío con Barcola: el delantero del PSG se olvida de Mendes, se va con el agente de Dembélé y llama al Barça