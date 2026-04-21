El Terrassa se queja de los arbitrajes

El Terrassa FC ha roto su silencio tras el polémico duelo de la jornada 32 frente a la UD Poblense. A través de un comunicado oficial incendiario, el club egarense ha denunciado un "claro perjuicio competitivo" tras una sucesión de errores que, según la entidad, condicionaron el 3-2 definitivo. La directiva no habla de fallos puntuales, sino de una falta de criterio uniforme que ha encendido los ánimos en el Olímpic.

El foco de la ira se centra en el "acoso" sufrido por Aythami. El club detalla tres acciones (minutos 8, 9 y 71) en las que el jugador fue sujetado de forma flagrante. De tres posibles faltas y tres amarillas, el colegiado solo señaló una infracción y no mostró cartulina alguna. Esta permisividad, según el Terrassa, fue el detonante del cambio de dinámica: la jugada del segundo gol balear nació precisamente tras no sancionarse la tercera agresión sobre el delantero.

Pero el malestar no acaba ahí. El Terrassa aporta pruebas de vídeo para denunciar que el empate (2-2) llegó tras un córner inexistente y, lo más grave, que el gol de la derrota en el 90+5 se produjo en un "fuera de juego evidente". Con la permanencia y el orgullo en juego, el club exige una revisión profunda de estas actuaciones para garantizar la integridad de la competición.