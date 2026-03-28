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Fútbol catalán

El Terrassa naufraga en Valencia

Se adelantó el equipo egarense, pero la segunda parte del filial valenciano fue demoledora

El Terrassa puede perder la quinta plaza a favor del Alcoyano o Barça Atlètic

Larry lamenta una ocasión fallada

Larry lamenta una ocasión fallada / @TerrassaFC

SPORT.es

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El Antonio Puchades fue testigo de una exhibición ofensiva donde el filial valencianista pasó por encima del Terrassa. Aunque el conjunto egarense sorprendió adelantándose muy pronto, su energía se fue diluyendo conforme avanzaba el cronómetro.

Los locales no perdieron la calma y lograron restablecer las tablas justo antes del paso por vestuarios. Tras el descanso, la efectividad de los de Óscar Sánchez, que debutaba en el banquillo sustituyendo a Miguel Ángel Angulo, resultó sencillamente demoledora para el rival.

En apenas diez minutos letales, el cuadro valenciano culminó la remontada y sentenció el choque. Mario Domínguez y Víctor Jr. se convirtieron en los grandes protagonistas de la tarde con sendos dobletes.

Ante tal vendaval de fútbol y goles, el equipo rojillo bajó definitivamente los brazos en la segunda mitad. La superioridad técnica y física de los locales convirtió el tramo final en una auténtica fiesta.

El partido terminó con un abultado marcador que castigó la falta de resistencia del equipo visitante, que de esta forma rompe su excelente racha de cuatro partidos ganados con porterías a cero significando la goleada más abultada con Oriol Alsina como entrenador.

FICHA TÉCNICA

5 Valencia Mestalla: Raúl Jiménez; Marcos Navarro, Lucas Núñez, Mario Domínguez (Mario Guilabert, 68’), Rubo, Wanjala, Monferrer (Prevedini, 46’), Otorbi (Rodri, 80’), Jaume Durà (Aimar, 68’), Víctor Jr. y Mayol (Javi Navarro, 77’).

1 Terrassa: Marcos; Isma (Sergio Cortés, 62’), Alberto Gutiérrez (Gonzalo, 68’), Álvaro Martín, Beamonte, Cristian (Reche, 62’), Barrero, Castañeda (Aythami, 62’), Mario Domingo (Dirks, 73’), Nahuel y Larry.

Goles: 0-1 (2’): Nahuel. 1-1 (35’): Mario Domínguez. 2-1 (49’): Mario Domínguez. 3-1 (55’): Víctor Jr. 4-1 (64’): Víctor Jr. 5-1 (71’): Aimar.

Árbitro: Fernández Nicolás, del colegio aragonés. Amonestó a los locales Víctor Jr, Mayol, Mario Domínguez y Rubo; y a los visitantes Isma, Barrero, entrenador y Larry.

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Campo: Antonio Puchades.

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