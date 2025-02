Terrassa FC, el mejor visitante

El Terrassa consiguió ante el Badalona Futur su décima victoria de la temporada que le sitúa en la cuarta posición de la clasificación, ya tres puntos del líder, el Europa. El equipo egarense es además el mejor equipo visitante con 24 puntos de 36 posibles y está en su mejor momento después de haber ganado cinco de los últimos siete partidos.

Víctor Bravo, técnico del equipo egarense, se mostraba muy satisfecho de la trayectoria de su equipo: "Creo que los partidos hay que madurarlos y cocinarlos. Sabíamos el partido que nos iba a tocar jugar y que teníamos que estar muy concentrados. Defender bien la estrategia y el juego directo. Ellos hicieron una gran primera parte, luego acusaron el desgaste y ya encontramos huecos. Nos hubiera gustado sentenciar pero tuvimos que sufrir hasta el final".

El entrenador del Terrassa reconocía que había sido una jornada redonda pero que no se había conseguido nada aún: "Ha sido una jornada muy buena porque los rivales no han hecho los deberes. Quedan once jornadas y seguro que van a ser de sufrimiento".