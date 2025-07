"A la tercera lo hemos de conseguir"

Iñaki Álvarez se despidió de forma emotiva y sentida de la afición del Lleida CF cuando el destino del equipo ilerdense zozobraba en la incertidumbre. Lo hacía después de tres años en los que el navarro se había rendido a una ciudad y a una afición que lo habían cautivado.

Obligado por una coyuntura adversa, se incorporó al Sant Andreu como el relevo de Nil Torreguitart en la portería cuatribarrada, pero habría querido seguir en Lleida: "Me habría gustado no irme. El Lleida no hizo las cosas bien, pero al club no se le ha tratado bien a nivel de instituciones que le podrían haber ayudado. Todos estábamos a la expectativa, pero no podíamos esperar más y finalmente que el club no desaparezca es una alegría. Lo que queríamos nosotros era ascender, pero somos empleados, y hemos de velar por nuestro futuro".

No era el primer capítulo que cerraba porque ya había superado el más doloroso, cuando tuvo que dejar Osasuna: "Entré con 8 años y me fui con 24. Es mi equipo. El sueño de cualquier chico navarro es llegar al primer equipo. Y yo estoy super orgulloso porque lo logré y pude jugar dos partidos de Copa del Rey. En Liga estuve convocado más de treinta veces, pero lo máximo fue calentar cuando Herrera tuvo alguna molestia".

Y ahora el Sant Andreu, otro proyecto ilusionante: "Tuve alguna oferta del Norte, pero no se terminó de concretar y de hecho no tenía en mente que el Sant Andreu fuera un equipo al que pudiera ir porque estaba Nil con muy buen rendimiento y con contrato. Pero se fue al filial del Mallorca, se abrió una puerta y ahí entré yo. Lo que más valoro es el proyecto. Me motiva ascender, tiene una afición extraordinaria y es el club con más socios de la categoría. Es un proyecto ambicioso que cumple todas mis expectativas. Además, no quería alejarme mucho de la zona que conozco y Barcelona está cerca de mi casa".

Y tanto Iñaki como el Sant Andreu comparten la misma desventura: "El Sant Andreu y yo hemos jugado dos play offs de ascenso a Primera RFEF y los hemos perdido. Esperemos que a la tercera lo logremos. Hay un grupo muy ambicioso y tenemos un técnico con mucha experiencia, también en categorías superiores, que es una garantía".

Iñaki está acostumbrado a ser titular, pero no está seguro de que vaya a seguir siendo así: "Hemos llegado dos porteros nuevos al club y contemplo cualquier opción. Cuando llegué al Lleida no pensaba que fuera a ser titular y ahora, aunque mis números quizás sean mejores, no me garantizan nada porque el entrenador ya dejó claro que todos partimos de cero".