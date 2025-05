La temporada 'Mas redonda' de la UEOlot

Marc Mas fue clave el pasado domingo para certificar la salvación de la UE Olot y lo hizo con un póker de goles ante el Terrassa, una gesta al alcance de muy pocos jugadores y que para Mas supuso un registro más en su dilatada trayectoria como goleador.

El delantero de la UE Olot, que la temporada pasada fue galardonado como mejor jugador de Tercera RFEF de la temporada pasada con 21 goles, tuvo su mejor momento la jornada pasada en un curso en el que ha sido uno de los referentes del equipo olotense.

Es su quinta temporada en Olot, en dos etapas, a donde regresó este pasado verano procedente de la SD Ibiza, con la que hizo seis goles la temporada pasada, con un balance de 80 goles como jugador de la UE Olot. Esta temporada ha jugado 30 partidos y marcado 12 goles, cuatro de ellos ante el Terrassa.

Mas comenzó en Badalona, jugando en el CF Badalona y en el Badalona Futur. Posteriormente jugó en el Sant Andreu, Betis Deportivo, CD Guadalajara, CF Perelada, para en la 2016/17 empezar su primera etapa en el Olot, durante tres temporadas.

31 goles en 39 partidos

Después militó en el GUF Sundvall, Linares y La Nucía para un total de 444 partidos y 152 goles. Su mejor temporada fue la 2016/2017, en la que firmó 31 goles en 39 partidos con la UE Olot.

El jugador fue el primero en sorprenderse una jornada tan inspirada: “Nunca había marcado cuatro goles en Segunda Federación, ni tampoco tres. Muy contento de poder ayudar al club a salir adelante esta temporada. Pero esto es fútbol, la semana pasada me fue al palo y ante el Terrassa marqué cuatro. Me han entrado pero la salvación es mérito de todos. Muy satisfecho de este equipo, este año no empezamos bien la temporada, pero sabíamos que teníamos buen equipo y confiábamos en nosotros. Es un premio muy grande”.

De cara al último partido ante el Badalona, por otra parte, el técnico Roger Vidal anticipa que “queremos sumar tres para salir por honor de la zona en la que estamos. Lo afrontamos con tranquilidad”.