Tarragona, origen y destino de Valderrama

Eugeni Valderrama regresa al club de su vida con más experiencia, el mismo fútbol pulcro y la madurez de quien ha aprendido que el talento solo brilla cuando encuentra su sitio.

Nacido en Tarragona en julio de 1994 y formado en la cantera del FC Barcelona, aterrizó en el juvenil del Nàstic y, con solo 17 años, ya pisaba el césped de Segunda División. Debutó en la 2011/12 y tuvo minutos en la 2012/13.

Aquel jugador de pie educado ya apuntaba maneras. Luego vino el camino largo. Sevilla Atlético, Lleida, Badalona, Valencia Mestalla. Etapas de crecimiento y golpes de realidad. En Cádiz y Lorca probó la crudeza de la categoría. Y fue en Albacete explotó: ochogoles desde la medular, números grandes y sensaciones sobresalientes.

Después, Huesca, donde fue uno de los artífices del ascenso a Primera. Zaragoza, Arouca en Portugal, dos años brillantes en Ibiza y, por último, Marbella, donde pese al descenso del equipo dejó cuatro goles, pinceladas de artista y 31 partidos. Más de 412 encuentros como profesional, 40 goles y 18 asistencias. Cifras que no lo expresan todo.

Un centrocampista que no necesita ser el más rápido ni el más fuerte: ordena, filtra, pausa y, cuando atisba el momento, aparece para barnizar el césped con su guante. Acusado de frío e indolente, el estigma de los jugadores con clase que acarician en lugar de golpear la pelota, que no corren cuando no hay motivo. Un sambenito durante buena parte de su carrera. Ese gesto serio, esa falta de gesticulación exagerada, esa aparente distancia emocional con el partido, un cerebro que prefiere pensar antes de correr.

Capaz de jugar por delante del pivote, como interior o incluso de enganche. Amenaza a balón parado y un disparo lejano que ha ido afinando con los años.Ahora, con 32 años regresa al Nàstic hasta 2028 para dar jerarquía al proyecto de de Tomeu Nadal.