Tablas de infarto en un duelo de gigantes

El Vilanova y l’Hospitalet firmaron un choque vibrante que reeditaba la reciente final de la Copa Federación. La primera mitad estuvo dominada por la intensidad táctica y la brega en cada balón, con un conjunto ribereño que vistió de rojo y generó las llegadas más peligrosas, aunque sin precisión en el remate.

Tras el descanso, el ritmo se aceleró y el Hospi dio un paso al frente impulsado por un activo Javi Serra. El festival de goles lo desató Albert López al firmar el 0-1 visitante, pero la alegría le duró poco al cuadro ribereño. En un tramo final de infarto, los blanquiazules tiraron de orgullo para darle la vuelta al marcador gracias a los tantos de Peñalba y Ronda, desatando la locura en la grada local. Sin embargo, cuando la victoria parecía amarrada en el feudo del Vilanova, emergió la figura de Dani Hernández en los últimos instantes para sellar el empate definitivo y rescatar un punto de oro para los de Raúl Paje.

Vilanova: Candón; Fran Grima (Ronda, 78’), Pol Fernández, Frutos (Peñalba, 62’), Castell, Ot Serrano (Samba,70’), Hugo, Señé, Garví (Xavi, 62’), Zourdine (Armand, 62’) y Roquet.

L’Hospitalet: Aliaga; Marc Vicente, Aguza, Javi Serra (Dani Hernández, 83’), Boris Garros (Cisse, 76’), Albert López (Rubio, 76’), Yaya Sidibé, Jamal, Álejandro Mejía (Dani Molina, 89’), Manrique y Pele.

Goles: 0-1 (54’): Albert López. 1-1 (83’): Peñalba. 2-1 (87’): Ronda. 2-2 (88’): Dani Hernández.

Árbitro: Bañó González. Amonestó a los locales Frutos, Castell y Garví; y a los visitantes Aguza, Jamal, Rubio y Yaya Sidibé.

Campo: Alumnes Obrers.