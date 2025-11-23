Suma y sigue el Espanyol B

El Espanyol B salvó un punto valioso en su visita al Estadio Municipal de Sa Plana, donde el Andratx volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más incómodos del grupo a nivel defensivo. El conjunto blanquiazul arrancó dominando la posesión y los duelos, pero fue el cuadro local quien generó las ocasiones más peligrosas de la primera mitad. El susto mayor llegó tras un libre directo en el que Hermelo anotó, aunque el tanto fue correctamente anulado por fuera de juego.

En el tramo final del primer acto, el Andratx se adueñó del ritmo, presionó más arriba y puso a prueba a una zaga perica que respondió con oficio. El Espanyol B, pese a su control territorial, no encontró profundidad ni precisión en los metros finales, y el 0-0 se mantuvo sin excesivas intervenciones del portero local.

La reanudación dejó un arranque prometedor del filial blanquiazul, con un potente disparo de Alejandro Santiago que se marchó cerca del poste. Con el paso de los minutos, sin embargo, el duelo se equilibró de nuevo y obligó al técnico perico a introducir a Christ Letono y Álex “Bomba” Bombardó para revitalizar el ataque. El propio Bomba protagonizó la ocasión más clara para los pericos, quedándose solo ante Elías Ramírez, aunque el guardameta reaccionó con rapidez para tapar el ángulo.

El partido se volvió tenso y abierto en el tramo final, con un Andratx que rozó el gol en una falta lateral y, especialmente, en un córner en el que el balón atravesó el área pequeña sin encontrar rematador. El Espanyol B resistió con firmeza, consciente de que cualquier desajuste podía costar caro ante un rival experto en exprimir cada detalle.

El 0-0 final deja sensaciones mixtas: control sin pegada para los blanquiazules y oportunidades desaprovechadas para los locales. No obstante, el filial perico encadena ya nueve jornadas seguidas puntuando, un aval de estabilidad competitiva de cara a su próximo duelo en la CE Dani Jarque ante el Valencia Mestalla.

FICHA TÉCNICA

0 Andratx: Elías Ramírez; Vicente Meca, Javier Hermelo, Adrià Nicoli, David Valverde (Sogorb, 70′); Marckus, Bauzá, Gabi García, Jaume Pascual (Flaqué, 65′); Miquel Llabrés, Pablo Gálvez

0 Espanyol B: Llorenç Serred; Xavi Rufo, Adama Timera, Hugo Caroz, Marcos Fernández; Ferran Gómez, Sander Ballero (Álex Bomba, 65′), Lluc Castell; Alejandro Santiago; Jan Peries, Aimar Vicandi (Christ Letono, 65′)

Árbitro: Roberto Carralero (Colegio madrileño). Amarillas a Pablo Gálvez (30′) Adama Timera (39′) Sogorb (88′).

Campo: Sa Plana. 560 espectadores.