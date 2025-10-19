Sufrida victoria del Nàstic

El Nàstic regresó al triunfo en el Nou Estadi tras imponerse por 2-1 al Tarazona en un encuentro tenso y poco brillante. Los granas, lejos de su mejor versión, encontraron el premio del gol en los instantes finales gracias a la fe y el acierto de Montalvo y Álex Jiménez.

El partido arrancó con alternancia en la posesión. El Tarazona mostró más claridad con la pelota, aunque sin generar excesivo peligro. El Nàstic, más conservador, resistió bien sin balón y esperó su momento. La grada, con más de 7.500 espectadores, empezó a impacientarse con los continuos errores en la circulación.

La primera ocasión clara llegó con un disparo de Martínez tras una jugada ensayada que se marchó por encima del larguero. El aviso espoleó a los locales, que comenzaron a pisar más el área rival.

En los últimos minutos, el partido se desató. Primero, Montalvo abrió el marcador con un potente derechazo desde la frontal tras una gran asistencia de Álex Jiménez. Sin embargo, el Tarazona reaccionó rápido y Ángel López empató de cabeza, silenciando por momentos el estadio.

Cuando el empate parecía definitivo, en el minuto 95, Juanda puso un centro preciso que Álex Jiménez convirtió en oro con un cabezazo cruzado imposible para Josele. El Nou Estadi estalló de alegría y alivio tras un final agónico que devuelve al Nàstic a la senda de la victoria.

El conjunto grana, sin brillo pero con carácter, se reencuentra con el triunfo y recupera la confianza antes de afrontar los próximos compromisos.

FICHA TÉCNICA

2 Gimnàstic Tarragona: Rebollo; Camus, Alba, Morgado (Pujol, 72'), Álvaro García; Juanda (Pau Martínez, 69'), Montalvo, Jardí (Almpanis, 72') Óscar Sanz (Mangel, 60'), Baselga (Cedric, 60'); Álex Jiménez.

1 Tarazona: Josele; Borge (Cubillas, 88'), Ángel López, Trilles, Nierto, Chechu; David Soto (Álvaro Jiménez, 72'), Vaquero (Toni Ramón, 60'), Carrasco (Imanol Alonso, 72'), Javi Gómez (Armero, 60'); Agüero.

Goles: 1-0 (44'): Montalvo. 1-1 (45'+3): Ángel López. 2-1 (45+6'). Álex Jiménez.

Árbitro: Francisco José Ortega (Valencia). Amarillas a Sanz, Alba, Almpanis.

Campo: Nou Estadi Costa Daurada. 7.500 espectadores.