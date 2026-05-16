El sueño del Reus termina en Ourense

El Reus Reddis se despidió de la opción de ascenso a Primera RFEF al perder en el partido de vuelta de una eliminatoria muy igualada. No fue suficiente el tanto de Fran Carbia para darle la vuelta al marcador global.

Arrancó el encuentro con un Reus ambicioso y sin complejos, protagonizando las primeras llegadas de peligro. Respondió el conjunto gallego con un disparo lejano de Champi, avisando de lo que vendría poco después. En su segunda aproximación, una gran acción por la banda izquierda terminó en las botas de Manu Núñez, quien asistió para que Rufo solo tuviera que empujar el esférico a la red. El tanto dejó tocado al cuadro reusense, cediendo el control del balón a un Ourense que buscó ampliar la renta. Sin embargo, los de Marc Carrasco reaccionaron por medio de Fran Carbia, cuyo remate fue desbaratado por Rielo tras un gran pase de Sandro Toscano. La réplica orensana fue inmediata: Migui se estrelló en el larguero y, poco después, Dani Parra tuvo que lucirse ante un nuevo intento de Rufo. Cuando peor lo pasaban los visitantes, la fortuna se alió con ellos en el minuto 30, momento en el que Fran Carbia cazó un rechace fortuito para batir a Rielo. El 1-1 espoleó a un Reus que se volcó en busca de una remontada obligatoria. Fran Carbia, de cabeza, tuvo la oportunidad.

Decepción Tras el descanso, Borja Fernández movió el banquillo buscando mayor pólvora ofensiva. Sin embargo, Xavi Jaime dio el primer aviso con un gran disparo que Rielo salvó con una gran intervención. Poco después, Varo también intentó sorprender al meta visitante. El ritmo inicial fue lento. A pesar de ello, el Ourense se mostró más práctico y letal. En un contragolpe rápido, Justino definió a la perfección ante Dani Parra. A partir de ahí, Marc Carrasco arriesgó en ataque buscando forzar una prórroga que no llegó.

FICHA TÉCNICA

Ourense: Rielo; Varo Fernández, Samu Pardo, Puime (Hugo Busto, 62’), Simón Luca, Champi (Osián, 86’), Parrilla, Manu Núñez (Roi Currás, 78’), Migui (Justino, 46’), De Prado y Rufo (Youssef, 78’).

Reus Reddis: Dani Parra; Alberto Benito, Pol Fernández (Melo, 86’), Lluís Recasens, Andy Alarcón, Sergi Casals, Sandro Toscano (Estebe, 86’), Ramon Folch (Kenneth, 74’), Xavi Jaime, Ricardo Vaz (Aitor Serrano, 74’) y Fran Carbia (Ustrell, 63’).

Goles: 1-0 M. 7 Rufo. 1-1 M. 30 Fran Carbia. 2-1 M. 72 Justino.

Árbitro: Altuna Paguey. T.A: Alberto Benito y Ustrell.