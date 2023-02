Soteras, Isern y Palacios, a por la presidencia de la FCF

“Si salgo reelegido, el lunes me mantendré firme en mi compromiso de acabar con la judicialización de la FCF", dice Soteras El TCE obligó a volver a realizar unas elecciones impugnadas por votos nulos

Todo parecía resuelto en mayo de 2022, cuando Joan Soteras volvía a salir elegido como presidente de la FCF.

No obstante, y después de las irregularidades que se dieron, el Tribunal Català de l’Esport decidió que estas se debían volver a realizar. El Tribunal consideró nulos 175 votos, y en consecuencia, determinó como nula la votación que dictaminó a Joan Soteras como ganador y presidente.

En las primeras elecciones, Soteras salió vencedor con 396 votos, por delante de Talavera, que sumó un total de 370 y Juanjo Isern, que sumó 328 votos. La votación dictaminó que hubo un total de diez votos en blanco y cuatro de nulos, algo que ahora rectifica el TCE.

Nuevo escenario

Pese a que en un primer momento se esperaba un pacto entre Talavera e Isern para tratar de desbancar a Soteras, finalmente algunos de los directivos de la candidatura de Talavera decidieron salirse de la misma, dejando al candidato sin poder presentarse a las nuevas elecciones. Algunos de ellos pasaron a formar parte de la candidatura de Isern.

El expresidente del Cornellà comentó: “Esta ha sido una maniobra a traición que no tiene nada que ver con el proyecto de futuro para los clubes catalanes. Querían que aceptara una nueva propuesta inmoral a la que evidentemente me he negado”.

Por su parte, también Isern se pronunció antes de las elecciones: “Queremos decir a los clubes que venimos a ayudar con grandes propuestas: este es un proyecto de mano tendida. Incorporamos calidad y mejoramos nuestras delegaciones en el territorio con el prestigio y el respeto por parte de los clubes”. Además, añadió: “Queremos sacar de la Federación a la gente que no respeta la democracia”.

Una denuncia

El hasta el momento presidente Joan Soteras quiso denunciar lo vivido en los últimos días: “El señor Talavera ha sido víctima de una traición urdida por dos personas: Andreu Subias y José Domingo Valls. Ellos le han hecho el trabajo sucio a Juanjo Isern. Es su ‘modus operandi’.”

En la línea de su programa, el ahora candidato comentó: “Si salgo reelegido, el lunes me mantendré firme en mi compromiso de acabar con la judicialización de la FCF. Y estoy dispuesto a abrirle las puertas a gente honesta y válida que quiera trabajar por el bien del fútbol catalán. De verdad, quiero unir al fútbol catalán. Me voy a dejar la piel en ello.”

El otro candidato es Pep Palacios, presidente del Atlètic Sant Just, quién ya estuvo en las primeras elecciones. “Se está dando una imagen lamentable en los últimos días, yo soy el único que actúa y trabaja con libertad”.