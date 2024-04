Soteras: "Solo un charlatán de feria puede decir cosas que no son ciertas"

Cómo se siente ante las denuncias a la Federación?

Estoy muy tranquilo porque soy consciente de que las cosas se han hecho bien. No tiene nada que ver con lo que se está diciendo. El problema es que hay un señor que quiere ser presidente a cualquier precio (Juanjo Isern). No ha podido en las urnas y quiero hacerlo fuera. Le ha salido un aliado, que nos ha hecho daño porque era nuestro secretario general. Oriol Camacho Martí, que ha dicho muchas falsedades. Lo vamos a desenmascarar. Es muy fácil acusar pero luego hay que demostrar lo que ha dicho. Sé de dónde han venido estas ganas.

¿De dónde proceden?

Este señor lo puso Andreu Subies, que es la persona imputada en el caso Soule por una cantidad muy importante de dinero, pero muy importante. Después de la actitud que ha tenido el señor Camacho, me imagino que tiene mucho que esconder porque no se puede entender que haya tomado un camino. Hasta ahora, este señor tenía nuestra confianza absoluta, mandaba los requerimientos de la Fiscalía, enviaba un folio o dos, cubría solo el expediente. Camacho e Isern han sido citados a declarar a la Audiencia Nacional por parte de la defensa del señor Subíes. Allí han hecho declaraciones que faltan a la verdad. El señor Camacho era secretario general y Juanjo Isern era el responsable de infraestructuras y de obras de la propia Federació. Son los dos señores que validaban junto al señor José Domingo Valls todas las obras y presupuestos. No hace faltan recordar que todos estaba con un sobre precio que rondaba el 200 por ciento.

Ya vemos que hay mucha tela que cortar...

Cuando enviamos toda la información es entonces cuando el señor Camacho se pone nervioso y querer echarnos de la Federación a cualquier precio porque le estábamos molestando y destapando cosas que no le gustaban que se supieran.

¿Los supuestos presupuestos hinchados pasaban por la presidencia?

Todas las obras de la época, que no fueron pocas, del señor Subíes, fueron adjudicadas al mismo constructor y aprobadas por el señor Subíes, Camacho y José Domingo Valls, además de ser supervisadas por el señor Isern.

¿Cuál era su cargo en aquella época?

Era el vicepresidente deportivo. Ningún miembro de la junta directiva estaba al corriente de lo que ocurría. Era lo contrario que dijeron en la Audiencia Nacional cuando reflejaron que todo pasaba por junta directiva. Es falso y lo podemos demostrar con todas las actas de la época, que son las que hemos mandado a la audiencia nacional y todo lo que declararon en algún momento.

Soteras habló par SPORT sobre la Federació Catalana / Dani Barbeito

¿Cómo definiría a alguien que está manchando su imagen?

Es esperpéntico. El señor Oriol Camacho Martí sigue siendo el secretario general de la Federació, sigue ganando 167.000 euros anuales. Está en su casa denunciando a la propia Federació y esta es la manera de pagar a los clubs catalanes.

¿Camacho está ahora de baja médica?

Sí, tenemos que respetar su cargo y sueldo. Cuando venga a trabajar será aceptado como un trabajador más y deberá decidir lo que tiene que hacer.

¿Todo esto le está produciendo mucho desgaste?

No han podido demostrar nada de todo lo que se dice. Soy el presidente y me quedan tres años. Yo pasaré y la federación queda.

¿Se plantean una denuncia por testimonio falso?

Estamos recabando la información para desmontarlo todo. Tenemos la información.

Soteras contó su actuación en la Federació con gran transparencia / Dani Barbeito

¿Qué pruebas han mostrado contra ustedes?

No ha mostrado prácticamente ninguna. Solo denuncia, pero no da explicaciones. Nosotros sí que traeremos pruebas para demostrar que no hemos hecho actas falsas, ni subidas de sueldo que no corresponden. No hay nada de los que nos han acusado. Lo estamos documentando para llevarlo a los Mossos de Escuadra y al juzgado número 2 de Sabadell.

¿Puede afirmar entonces que Soteras está limpio?

Soteras lo está demostrando. Solo hay un charlatán de feria, Juanjo Isern, que se dedica a decir cosas que no son ciertas.

¿Qué pasó con los votos de las elecciones?

Otra acusación falsa. Puedo demostrar que todos los señores que pidieron que les confeccionara el acta notarial, lo necesitaban para votar. Tengo la petición por escrito y firmada por los representantes de los clubs.

Hice actas notariales

porque me las pidieron y las pagué de mi bolsillo. Una vez con el acta, cada presidente podía votar a uno de los tres candidatos.

¿Cómo actuaron sus rivales electorales?

También hicieron actas notariales, pero la diferencia fue que ellos no ganaron en las urnas.