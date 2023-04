Estos son los primeros equipos descendidos a Tercera Catalana

Unió Girona y CE Besalú, matemáticamente equipos de Tercera Catalana Además del Cerdanyola B FC, equipo ya retirado en mitad de temporada

4 jornadas aún por disputar y 12 puntos en juego, Unió Girona y CE Besalú no serán equipos de Segunda Catalana la próxima campaña. Además del ya conjunto retirado, Cerdanyola B FC.

Los subgrupos de permanencia 1.3 y 1.4 son los primeros en conocer que el trabajo ya está hecho y, por lo tanto, disfrutarán una temporada más de dicha división. Los equipos en cuestión son: Sant Jaume Olot B CF, CE Farners, CD Malgrat, UE Calonge, UE Porqueres y UE Marca de l'Ham.

Amb la derrota d’avui per 2-4 davant la UE Calonge, certifiquem el descens matemàtic a #3cat. Han estat dos anys que hem pogut gaudir de la #2cat i al final hem arribat fins on hem pogut.



Gràcies a tots els que ho heu fet possible!



Més que mai #UnitsUnioUnits ❤️🖤