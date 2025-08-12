El Som Maresme no participará en Tercera RFEF

Después de que el Som Maresme se impusiera al San Cristóbal (0-3) en el primer amistoso de la temporada, ayer llegó la noticia de que el Som Maresme no podrá ser inscrito finalmente en Tercera RFEF debido a deficiencias en el proceso y lo tendrá que hacer en la división inmediatamente inferior a la Tercera Federación de su federación autonómica en el plazo de cinco días hábiles siempre que cumpla con los requisitos mínimos de dicha competición y, en su defecto, únicamente tendrá derecho a ser inscrito en la última división de su federación autonómica, según la notificación de Rafael Alonso Martínez, juez único de competiciones no profesionales.

De su no inscripción y de su resolución se da traslado al Juez de Competición del grupo V de Tercera Federación a fin de que proceda a resolver la cobertura de la vacante generada en el mismo por la no inscripción del referido club. Ahora se abre un proceso para cubrir su plaza en el Grupo V. El Juez de Competición valorará: posición final y méritos deportivos, solvencia económica y cumplimiento de requisitos de instalaciones. Atlètic Sant Just y Vilassar, dos de los candidatos con más opciones.

El club dirigido por Sedrak Petrosyan puede interponer recurso ante el Comité Nacional de Segunda instancia en el improrrogable plazo de 48 horas desde su notificación.