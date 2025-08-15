El Som Maresme no da señales

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado al Som Maresme que suspende su inscripción en Tercera RFEF debido a la "no presentación temporal y mientras existan deudas reconocidas, de servicios federativos y la no tramitación de licencias de futbolistas y entrenadores".

La RFEF añade que "la presente suspensión se acuerda frente a la entidad deportiva y no únicamente al primer equipo del club, siendo de aplicación, en consecuencia, a cualesquiera equipos dependientes del mismo con independencia de su categoría y/o ámbito territorial de actividad".

Pese a que el presidente de la entidad Sedrak Petrosyan abonara las cantidades correspondientes a veintiséis denuncias de técnicos y jugadores, sigue habiendo más deudas no satisfechas. Para tomar esta decisión, Juez Único se ha basado en que ha detectado deficiencias en el proceso de inscripción del club que preside Sedrak Petrosyan.

El club tiene ahora le da un plazo para inscribirse en la Liga Élite, pero si tampoco cumpliera los requisitos, bajaría hasta la última categoría del fútbol catalán, la Quarta catalana. Vilassar de Mar-Espanyol "C", que bajó de Tercera Federación en Liga Élite, y Atlético Sant Just, que perdió la final de la promoción de ascenso contra el Can Vidalet, estarían entre los dos equipos que podrían ocupar la plaza del club del Maresme.