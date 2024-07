Solís, presentado en el Andorra: "Es un proyecto ilusionante"

El Andorra presentó a Alberto Solís, su primer fichaje de cara a la temporada de regreso a Primera RFEF. El mediapunta llega al Principado desde el Real Unión de Irún.

Formado en las canteras de Sevilla y Celta, señaló que “a nivel colectivo tenemos que luchar por estar arriba, ser ambiciosos y llegar a abril o mayo con opciones. Hay que ir paso a paso, esto es muy largo y hay equipazos. Con humildad y con los pies en el suelo”.

A nivel individual, Solís dijo que “espero mantener mi nivel, seguir progresando y dar mi mejor versión”.

El nuevo futbolista tricolor se define como “un mediapunta. Es donde mejor me siento y espero contribuir en la faceta goleadora porque me gusta y se me da bien. Lo más bonito del fútbol es marcar goles y que ayuden al equipo a ganar puntos”.

La llegada de Solís al Andorra no fue problemática: “Todo hacía indicar que debía estar aquí. El proyecto es muy ilusionante, me habían venido a buscar y querían que yo estuviera aquí y se dio todo para que así fuera. Es una oportunidad muy importante para mí y que llevaba tiempo buscando”.

Solís ya ha mostrado en Vigo, León e Irún que puede ser un jugador diferencial en la Primera Federación.