El Singuerlin toca el cielo

Gesta histórica en el Municipal de La Satalia. El CF Singuerlín ha certificado este miércoles su ascenso a la Lliga Elit, la categoría reina del fútbol regional catalán, tras imponerse por 1-2 al CE APA Poble Sec. El encuentro, que se reanudó con 1-1 en el marcador tras haber sido suspendido en su día por la lluvia, exigía a los hombres de Ángel Gálvez una victoria en los 62 minutos restantes para sellar el título de liga de forma matemática. La tensión se mantuvo hasta el suspiro final, cuando Eric, en el minuto 87, mandó el balón al fondo de la red para desatar la locura entre la expedición colomense y certificar el liderato definitivo con 64 puntos.

Este éxito es el resultado de una temporada prácticamente impecable de los verdiblancos, quienes solo han concedido tres derrotas en todo el curso. La clave del ascenso ha residido en una solidez defensiva granítica; con solo 19 goles encajados, el Singuerlín se corona como el equipo menos goleado no solo de su grupo, sino de toda la Primera Catalana. Este ascenso supone el tercer salto de categoría en apenas cinco años, una progresión meteórica que ha llevado al club desde la Tercera Catalana hasta la élite del fútbol territorial en un tiempo récord.

La ciudad de Santa Coloma ya se prepara para homenajear a sus héroes. El club ha hecho un llamamiento a la afición para convertir el próximo compromiso liguero en una auténtica fiesta del fútbol base y profesional. La cita será este domingo, 3 de mayo, a las 12:00 h en el feudo colomense ante la Unificación Llefià. Se espera un lleno absoluto para recibir al nuevo campeón, que acompañará al CF Martorell como los nuevos inquilinos de una Lliga Elit que el año que viene hablará el idioma del Singuerlín. Un premio merecido a la constancia, al talento de Gálvez y a una plantilla que ya es leyenda viva de la entidad.