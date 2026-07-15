Sigue la desbandada en un Europa que se encoge

El Europa encara una profunda reestructuración tras confirmar también la salida de Guillem Rodríguez, otro titular indiscutible la temporada pasada, solo un día después de confirmarse la dolorosa salida de Jordi Cano.

También se confirmó ayer la salida de Meshak, traspasado al Gimnàstic, quedando la plantilla escapulada cada vez más diezmada.

El lateral derecho no renovará su contrato y abandona el club tras disputar 52 partidos oficiales, en una operación que se enmarca en una amplia renovación de la plantilla escapulada. Rodríguez, de 28 años, llegó en enero de 2025 y se convirtió en un fijo en el lateral derecho durante el ascenso a Primera Federación y la pasada temporada, en la que sumó 36 apariciones en liga.

Su salida eleva a diez el número de bajas confirmadas este verano. Junto a él dejaron el club George Andrews y Fran Gil (finalización de sus respectivas cesiones del Córdoba CF y Villarreal B), Jordi Bas (cesión del Girona B), Toni Caravaca, Adnane Ghailan, Alejandro Jay, Roger Escoruela, Julián Mahicas y Meshak Babanzila, traspasado al Nàstic.

Hasta el momento, el Europa solo ha incorporado a cuatro nuevos jugadores: Ribeiro, procedente del L’Hospitalet; Expósito, del L’Escala; Adrià Padillo, de la FE Grama y Nil Ruiz, del Sabadell

La entidad graciense afronta así una profunda reestructuración de su plantilla tras el ascenso de categoría. Con un balance de diez salidas y cuatro llegadas, la dirección deportiva trabaja en nuevas incorporaciones para completar un equipo competitivo de cara a la temporada en Primera Federación.

Dudas con Aday

De momento, solo han renovado Àlex Cano y Marcel Sgrò hasta 2027. Aday Benítez, artífice del ascenso, tiene un año más de contrato, pero su continuidad genera dudas importantes en Gràcia. Si finalmente Aday Benítez no continúa, el director deportivo Josep Maria Gené tomaría las riendas de la primera plantilla.