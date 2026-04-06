Sigue la caida libre del Vilassar

La alarma roja sigue encendida en el Vilassar. Lo que empezó como una bache puntual se ha transformado en una losa psicológica que amenaza con hundir al equipo blanquirrojo. Los números no mienten y son demoledores: trece jornadas consecutivas sin sumar de tres en tres. Para encontrar la última alegría de la afición local hay que remontarse al lejano 14 de enero, cuando un contundente 3-0 ante el Lleida invitaba a soñar con una temporada tranquila que, hoy, es un espejismo.

Desde aquel día, el conjunto de Dani Pérez ha entrado en un túnel de difícil salida. El balance de esta racha es de 7 empates y 6 derrotas, pero lo más preocupante es la alarmante falta de pegada: apenas 4 goles a favor frente a los 12 encajados. Una anemia ofensiva que penaliza doblemente cualquier error en el área propia, tal y como sucedió en el reciente duelo directo ante el Can Vidalet. “La primera vez que han llegado nos han hecho gol y eso nos ha penalizado. Nos ha faltado acierto”, lamentaba el técnico tras el encuentro.

La clasificación refleja ahora la crudeza de la realidad. Con 28 puntos, el Vilassar ocupa la última plaza de descenso, empatado con el Cerdanyola y a un solo punto de la salvación que marca el propio Can Vidalet. El margen de error se ha agotado y el calendario no ofrece tregua. Por delante, cinco finales que decidirán el destino del club: tres salidas de alto voltaje a L'Escala, Lleida CF y FE Grama, y dos duelos a vida o muerte en casa frente a Vilanova y Tona.