Siete puntos para evitar la hecatombe

El Nou Estadi vive sus horas más bajas y el ambiente se corta con cuchillo. La derrota por 2-0 ante el Marbella FC no ha sido un simple tropiezo; ha sido el espejo de una realidad cruel que el vestuario ya no puede esconder. El Nàstic no solo perdió tres puntos, perdió la compostura y, lo que es más grave, la sensación de saber a qué juega. Dani Rebollo ha sido el encargado de poner voz al sentimiento de una afición que empieza a temerse lo peor. Y es que el equipo grana ha salido derrotado en sus cuatro últimas salidas.

El diagnóstico del guardameta tras el pitido final fue demoledor. Rebollo fue directo a la yugular del problema: la falta de competitividad crónica. “Errores hemos cometido desde el primer minuto”, sentenció. Para el meta, la superioridad del rival fue absoluta, una humillación futbolística en toda regla donde el equipo fue superado “del uno al cien”.

La situación en la tabla es de emergencia máxima. Con solo un punto de margen sobre el descenso, el equipo está en situación de máximo riesgo. El calendario aprieta y el próximo destino, Cartagena, se presenta como un reto de máxima exigencia. Rebollo ha hecho sus cuentas y el mensaje es claro: “Con siete puntos más te tiene que dar, pero hay que hacerlo ya”. Es un ultimátum interno; el tiempo de las promesas de mejora se ha agotado.

Lo más preocupante no es solo el resultado, sino la desidia colectiva. Y Rebollo pide autocrítica: “Que cada uno se mire hacia dentro y dé el nivel”.