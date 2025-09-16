Sgrò se estrena como goleador

El CE Europa puntuó también en Villarreal en un partido en el que se le escapó la victoria después de haberse adelantado con un 0-3. Marcel Sgrò, recién incorporado este verano, firmó el último gol graciense que a la vez era su primer gol oficial con la camiseta escapulada.

El tanto del central barcelonés llegó como premio a su trabajo silencioso, un detalle que refuerza el peso defensivo y la confianza de un jugador llamado a ser pieza clave en los esquemas de Aday Benítez. El jugador, clave en el buen inicio del Europa, reconoce que "nos está ayudando el ver que podemos competir perfectamente en esta categoría".

Sgrò, de 26 años, aterrizó en el Nou Sardenya procedente del AC Escaldes andorrano, donde acumuló 41 partidos en Primera División y experiencia internacional en la UEFA Conference League. Antes, también había defendido los colores de la UE Santa Coloma en el mismo campeonato. Tras tres temporadas en el fútbol del Principado, el central regresó al fútbol estatal con la ambición de consolidarse en una categoría más exigente.

Formado en las canteras de Villarreal, Cornellà y Espanyol, y con paso por equipos como Elche Ilicitano, Alavés B, San Ignacio, Gavà o Alzira, Sgrò combina experiencia y madurez. Su llegada al Europa busca reforzar una defensa que comparte con el incombustible Álex Cano, el también ya clásico Arnau Campeny y Guillem Rodríguez, bien como central o también como lateral izquierdo. De momento, ausente en el partido ante el Sevilla Atlético, ha sido titular en el estreno en Torremolinos y en Villarreal.